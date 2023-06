Fundusz należący do Modus Asset Management pozyskał 85 mln euro – połowa na inwestycje w Polsce

Fundusz Infrastruktury Czystej Energii zgromadził 85 mln euro w ramach pierwszej fazy pozyskiwania środków finansowych.

Wiodącymi inwestorami są Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) oraz fundusze emerytalne z krajów bałtyckich.

Fundusz będzie inwestował w projekty z zakresu energetyki słonecznej i wiatrowej w Polsce, krajach bałtyckich i innych państwach Europy Środkowej.

Modus Asset Managment, dzięki przeprowadzeniu pierwszego etapu pozyskiwania środków w ramach Funduszu Infrastruktury Czystej Energii, pozyskał 85 milionów euro na nowe inwestycje w rozwój zielonej energii w Europie Środkowej. Tym samym aktywnie włącza się w transformację energetyczną tej części Europy. Firma jest obecnie zaangażowana w kilkanaście procesów akwizycyjnych, a pozyskany kapitał pozwoli na dalsze inwestycje w rozwój portfela aktywów OZE. Do końca 2022 roku, poprzez fundusze celowe, Modus Asset Management przejął projekty o łącznej mocy 113 MW od różnych deweloperów w Polsce.

Povilas Pečiulis, CEO Modus Asset Management, powiedział, że pomyślne zakończenie pierwszego etapu pozyskiwania kapitału stanowi dowód atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów i odporności aktywów bazujących na infrastrukturze energetyki odnawialnej.

„Polska jest obecnie jednym z kluczowych rynków w naszej strategii. Do tej pory, z powodzeniem, działaliśmy tutaj poprzez fundusz Modus Poland Solar Fund I, co potwierdza naszą silną pozycję w regionie. Fundusz Infrastruktury Czystej Energii ma pomóc w przyspieszeniu transformacji w kierunku OZE. Został zaprojektowany tak, aby zwiększyć nasze zaangażowanie w Polsce, gdzie planujemy zainwestować do 50% pozyskanych środków w rozwój czystej energetyki” – powiedział szef Modus Asset Management.

Clean Energy Infrastructure Fund będzie inwestować w projekty fotowoltaiczne i wiatrowe, a także w kolokowane magazyny energii. Oczekuje się, że łączna moc zainstalowana, w portfelu funduszu, osiągnie 600 MW. Fundusz będzie koncentrował się na projektach na późnym etapie rozwoju i gotowych do budowy, a także na transakcjach „pod klucz”.

Według głównych inwestorów: Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i Swedbanku, w regionie istnieje duże zapotrzebowanie na fundusze inwestycyjne OZE, takie jak Fundusz Infrastruktury Czystej Energii. „Działania Funduszu na rzecz osiągnięcia unijnych celów klimatycznych są znaczące i namacalne”, powiedział dyrektor generalny EIF Marjut Falkst, dodając, że współpraca była możliwa dzięki wsparciu programu „InvestEU”. Według Tadasa Gudaitisa, dyrektora Swedbank Investment Management, inwestycje w energię odnawialną mają rozwiązać problem lokalnych niedoborów energii, a tym samym pomóc wzmocnić odporność gospodarek i konsumentów na szoki cenowe. „Rozwój mocy wytwórczych z OZE przyczynia się do obniżenia emisji dwutlenku węgla. W dłuższej perspektywie przyniesie to nie tylko korzyści środowiskowe, ale także zwiększy konkurencyjność lokalnego biznesu” – powiedział Gudaitis.

Clean Energy Infrasrtucture Fund to czwarty fundusz energii odnawialnej uruchomiony przez Modus Asset Management. Ma on obecnie najwyższy rating zrównoważonego rozwoju wśród produktów finansowych Dark Green i opiera się na inwestycjach długoterminowych. Okres inwestycyjny funduszu to pięć, a jego cykl życia to dziesięć lat. Docelowo jego wartość ma wynieść 200 mln euro, z twardym limitem na poziomie 350 mln euro. „Kwalifikując się jako fundusz Dark Green, nie tylko zapewnimy atrakcyjne warunki inwestorom, ale także pozytywnie wpływamy na środowisko i zachęcamy innych graczy rynkowych do podążania w tym kierunku” – powiedział Pečiulis.