Między lekarzem, a pacjentką nie może stać duch prokuratora. Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

– Nie nakręcajcie spirali hejtu wobec lekarzy – apeluje dr Michał Bulsa, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. – Sprawa z Nowego Targu wymaga wyjaśnienia i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. W żadnym przypadku jednak nie należy stosować zbiorowej odpowiedzialności, a niektórzy mówiąc, że „lekarze zabijają pacjentów” uderzają w tysiące medyków, którzy codziennie ratują pacjentki, działając pod coraz większa presją prokuratora, mediów i polityków. Taka presja jest dla lekarzy wyniszczająca – dodaje dr Michał Bulsa.

„Przestańcie nas zabijać”, „Przestańcie być ulegli wobec systemu”, „Stańcie po stronie pacjentek” – w ostatnich dniach jesteśmy świadkami medialnego i politycznego linczu na lekarzach. Doszło do dramatu zginęła pacjentka, która straciła życie będąc w zagrożonej ciąży. To, czy pacjentkę można było uratować, a lekarze zachowali się w odpowiedni sposób, sprawdzą powołane do tego instytucje. Sprawa powinna być wyjaśniona z wyciągnięciem wniosków w celu uniknięcia takich zdarzeń w przyszłości.

– Jako Izbę Lekarską boli nas, że obecna sytuacja jest swojego rodzaju generatorem hejtu na osoby, które robią wszystko, co w ich mocy, by pomagać pacjentkom i wspierać je w niełatwych warunkach, w jakich przyszło nam działać. Jeżeli politycy chcą nam pomagać, to niech przedkładają projekty ustaw, edukują społeczeństwo i mówią o trudnych sytuacjach pacjentek – nie mają jednak prawa oceniać zbiorczo zachowania wszystkich lekarzy – mówi dr Michał Bulsa.

– Kolejny raz doszło do tragedii młodej kobiety. To wielki dramat, który budzi wielką społeczną złość. Rozumiem to. W tym momencie jedyne, co możemy zrobić to stanąć ramię w ramię i wypracować rozwiązania, by lekarze nie bali się podejmować trudnych decyzji, by nie bali się, że po decyzji o przerwania ciąży do szpitala przybędą politycy, policja i prokuratorzy, a oni sami będą mieć wizytę służb w ich prywatnych domach o świcie – mówi dr Michał Bulsa.

– Opinia publiczna musi być świadoma, że presja, jaka jest wywierana na lekarzach poprzez sformułowania „Przestańcie nas zabijać” jest gigantyczna, niesprawiedliwa i uderzająca w najczulszy punkt naszej codziennej pracy. Na dodatek takie stawianie sprawy powoduje zmniejszenie zaufania do lekarzy we wszystkich specjalnościach. Pomiędzy pacjentką a lekarzem nie może stać duch prokuratora – dodaje dr Michał Bulsa.

Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie spotkał się z posłanką Katarzyną Kotulą, by rozmawiać o rozwiązaniach, jakie należy wypracować, by skutecznie walczyć o prawa pacjentów, przy jednoczesnym szacunku dla wszystkich lekarzy.

– Spotkanie z Panią Poseł mimo jej gorzkich słów w stosunku do lekarzy przebiegało w dobrej atmosferze. Mamy wspólny cel – dobro pacjentów. Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie i jeżeli zdarzają się sytuacje utraty życia przez pacjentki należy to natychmiastowo wyjaśniać i wdrożyć działania naprawcze. Uważamy, że należy to jednak robić w taki sposób, by nie pozwolić na hejt i nienawiść w kierunku lekarzy – dodaje Prezes Bulsa.