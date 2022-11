Fuzja liderów rynku prawniczego w Polsce. Rymarz Zdort oraz Maruta Wachta łączą się, tworząc nową kancelarię

Największe połączenie na polskim rynku usług prawniczych ostatnich lat stało się faktem. Rymarz Zdort i Maruta Wachta będą funkcjonować jako jedna kancelaria pod nazwą Rymarz Zdort Maruta. Bezprecedensowe połączenie firm, z których każda dominuje na swoim obszarze rynku prawniczego, zaowocuje nową jakościowo ofertą usług z obszaru prawa, dostosowaną do wyzwań zmieniającego się świata oraz realiów rynkowych i gospodarczych. Nowa kancelaria, Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp. k. to 30 partnerów oraz ponad 170 prawników, a łącznie 250 osób.

„Z entuzjazmem i niecierpliwością oczekuję początku operacyjnej współpracy naszych zespołów, których kompetencje, zapał i energia gwarantują sukces naszemu wspólnemu przedsięwzięciu. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że klienci obu firm będą największym beneficjentem naszej fuzji.” – mówi Paweł Rymarz, Partner Zarządzający w Rymarz Zdort.

Rymarz Zdort jest najbardziej znana z praktyk fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz rynków kapitałowych, zaś Maruta Wachta jest liderem w dziedzinie prawa nowych technologii. Obie kancelarie przez wiele lat funkcjonowania na rynku w Polsce i Europie, zbudowały silne pozycje i wyznaczają obecnie najwyższe standardy usług prawnych, co znajduje potwierdzenie w opiniach klientów odzwierciedlonych w czołowych pozycjach obu firm w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych.

„To dla nas strategiczny ruch, ponieważ łącząc się z Rymarz Zdort zyskujemy nowe kompetencje oraz znaczące wzmocnienie zespołu. Kancelarie łączy nie tylko pozycja liderów w swoich dziedzinach, lecz także podobne wyobrażenie o pracy prawnika w trzeciej dekadzie XXI wieku. Chcemy być nie tylko prawnikami, ale również doradcami w transformacji cyfrowej naszych klientów.” – mówi Marcin Maruta, Partner Zarządzający w Maruta Wachta.

„Nasze biznesowe ADHD nie pozwala nam stać w miejscu. Staramy się ciągle nadążać za potrzebami naszych klientów i robić rzeczy, których nikt na tym rynku jeszcze nie odważył się zrealizować. Bardzo cieszę się, że Marcin, Bartek i ich wspólnicy, a także pozostali prawnicy Maruta Wachta zdecydowali się wraz z nami wyruszyć w tę ciekawą podróż. Z pewnością bowiem wspólnie sprawimy jeszcze wiele niespodzianek naszym klientom i konkurentom…, a także być może i sobie samym.” – mówi Paweł Zdort, Partner Zarządzający w Rymarz Zdort.

Jako podstawę połączenia Rymarz Zdort i Maruta Wachta przyjęli model równorzędnego partnerstwa w ramach jednej grupy. Oficjalne połączenie obu kancelarii nastąpi na początku 2023 roku. Siedzibą nowej kancelarii będzie dotychczasowe biuro Rymarz Zdort zlokalizowane przy ul. Prostej 18 w Warszawie.

„Jest wiele ekscytujących aspektów tej fuzji i mają one wspólny mianownik w postaci budowania zupełnie nowej jakości, zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i organizacyjnym. Połączenie naszych potencjałów z jednej strony otwiera nowe możliwości, o których wspomnieli moi przedmówcy, a z drugiej strony samo w sobie jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii polskiego rynku prawniczego. Bardzo się cieszę, że moja zawodowa ścieżka doprowadziła mnie do tego miejsca.” – podsumowuje Bartłomiej Wachta, Partner Zarządzający w Maruta Wachta.