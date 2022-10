Gaz płynny LPG dobry do ogrzewania domów

Podjęcie decyzji o wyborze najlepszego sposobu ogrzewania w domu często stanowi nie lada wyzwanie. Ma być ciepło, ekologicznie, wygodnie. Oczywiście, liczą się też koszty – zarówno montażu, jak i użytkowania. Wśród rozmaitych źródeł ciepła ciekawą opcją jest gaz płynny LPG. Ma on liczne zalety w stosunku do pozostałych paliw wykorzystywanych do ogrzewania. W stosunku do węgla jest to niższa emisyjność. Ponadto zajmuje o wiele mniej miejsca składowanie opału. Natomiast w porównaniu do pomp ciepła jest to zdecydowanie mniejsza inwestycja. Co więcej, gaz płynny LPG nie podlega żadnym ograniczeniom, z którymi możemy mieć do czynienia chociażby w przypadku zwykłego gazu. Nie dotyczą go stopnie zasilania – więc nie będzie żadnych zakłóceń, jeśli chodzi o dostawy i problemy z zaopatrzeniem. Piece na gaz płynny LPG są wartą rozważenia opcją, aby zapewnić tanie, bezpieczne, niskoemisyjne źródło ciepła dla domu.

– Gaz płynny LPG można kupować przez cały rok, uzupełniać swój zbiornik – korzystając też z tego, że okresowo wahania cen sprawiają, że w pewnych momentach roku jest on zdecydowanie tańszy. To pozwala elastycznie zarządzać portfelem przez odbiorcę – powiedział serwisowi eNewsroom Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Co więcej, gaz płynny LPG już niedługo będzie miał też swoją wersję bio, która zachowuje pełne jego cechy fizykochemiczne. To paliwo równorzędne do standardowego gazu płynnego LPG, ale całkowicie zeroemisyjne. Będzie pochodziło z przetwarzania głównie odpadów – w związku z tym mamy tutaj do czynienia z zamknięciem obiegu. Odpady, które nie będą mogły już podlegać procesowi ponownego wykorzystania, zostaną przetworzone na paliwo – które będzie można wykorzystać jako źródło ciepła właśnie w piecu na gaz płynny LPG. Będzie się to też wpisywało w prawodawstwo unijne. Aktualnie trwają prace nad dyrektywą, która powinna wprowadzić nakaz zeroemisyjności przez budynki mieszkalne w okolicach 2030 roku. W związku z tym sięgnięcie po gaz płynny LPG w tym momencie wydaje się bardzo rozsądną opcją, ciekawą alternatywą, która w przyszłości pozwoli zaoszczędzić koszty i wyprzedzić regulacje. Federacja Przedsiębiorców zachęca, by być krok przed regulacjami i przewidywać trendy, z którymi będziemy mieli do czynienia – wyjaśnia Wołejko.