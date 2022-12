Sklepy w systemie kaucyjnym mogą więcej zarobić

W ramach prac nad systemem kaucyjnym kluczowym punktem było to, jaka będzie powierzchnia sklepów czy punktów handlowych, które obligatoryjnie będą musiały uczestniczyć w systemie. W zaprezentowanej aktualnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wersji projektu systemu kaucyjnego jest to próg 200 m² placówki handlowej. Wcześniej mówiono o 100 m² powierzchni – dzięki czemu system ten miał objąć więcej placówek handlowych i tym samym byłby bardziej dostępny dla klientów. To oni przez swoje codzienne zwyczaje będą decydowali, czy ten system osiągnie sukces czy porażkę. Jak wynika z badań IBRISu ponad 90% Polaków popiera istnienie systemu kaucyjnego, a także jest gotowa uczestniczyć w nim oddając opakowania w placówkach handlowych. Co dla takiego klienta będzie sprawą najważniejszą? Przede wszystkim lokalizacja punktu handlowego – w dogodnym miejscu, w dobrym komunikacyjnie położeniu. Największe negatywne skutki będą odczuwały punkty handlowe, które nie będą partycypować w tym systemie.

– Doświadczenia z systemów kaucyjnych, które funkcjonują w innych krajach – przede wszystkim w Unii Europejskiej, ale nie tylko – wskazują, że placówki handlowe uczestniczące w systemie kaucyjnym notują większe obroty. Klienci chętniej korzystają z takich sklepów, chętniej udają się tam na zakupy. Tracą te punkty, które w systemie kaucyjnym nie uczestniczą – powiedział serwisowi eNewsroom Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Dlatego jako Federacja Przedsiębiorców Polskich kierujemy apel do placówek handlowych, do przedsiębiorców, którzy te placówki prowadzą – aby bardzo poważnie rozważyli przystąpienie do systemu kaucyjnego od razu, gdy te przepisy w Polsce będą obowiązywać. Zachęcamy także tych najmniejszych, którzy będą mieścili się poniżej obligatoryjnego limitu ustalonego w ramach ustawy – żeby partycypowali w tym systemie i byli jego częścią. Musimy pamiętać, że na rynku handlowym panuje ogromna konkurencja. Często o wyborze sklepu decydują groszowe różnice, jeśli chodzi o ceny podstawowych produktów. Jeśli oferta przestaje być atrakcyjna, konsumenci decydują się na wybranie innej placówki. System kaucyjny będzie najpewniej jednym z elementów oceny danej placówki pod kątem dokonywania wyborów zakupowych przez klientów – wyjaśnia Wołejko.