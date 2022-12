Więcej czasu na składanie wniosków o dofinansowanie zakupu magazynów energii

Pozytywne zmiany zaszły w zasadach dofinansowania zakupu magazynów energii w ramach programu „Mój Prąd 4.0”. Czas na składanie wniosków został przedłużony z 22 grudnia tego roku do 31 marca 2023 roku, a kwota możliwej dotacji na zakup takiego urządzenia została podniesiona ponad dwukrotnie – do wysokości 16 tysięcy złotych.

W związku z ryzykiem kryzysu energetycznego i problemów z dostawą prądu, konsumenci są zachęcani do zastosowania w swoich domach rozwiązań, które pozwolą im na zwiększenie autokonsumpcji wyprodukowanej energii.

– Magazyny energii są kluczowym elementem systemu optymalizującego zużycie energii w domu. Kiedy jest produkowana, gromadzą ją i dzięki temu zawsze można korzystać z niej w chwili, gdy jest to potrzebne. Dzięki temu można zmaksymalizować autokonsumpcję energii, co jest najbardziej opłacalne. Ważny jest także aspekt ekologiczny. Prąd produkowany przez ogniwa instalacji fotowoltaicznej to czysta, zielona energia. Moduły stosowane w PV nie emitują szkodliwych gazów takich jak m.in. dwutlenek węgla. Korzystanie z energii pochodzącej ze słońca to nie tylko ulga dla planety i działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ale również znaczące obniżenie wydatków na energię elektryczną, jakie co miesiąc ponosimy – podkreśla Piotr Tomala, Product Manager w firmie Green Cell, ekspert w obszarze fotowoltaiki i magazynowania energii.

Dla kogo pieniądze z programu „Mój Prąd 4.0”?

Nabory do nowego programu „Mój Prąd 4.0” ruszyły 15 kwietnia tego roku. Termin ich składania minie 31 marca 2023 roku. Program jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, a dotację mogą otrzymać przyszli i obecni prosumenci. Warunkiem jest przejście na nowy system rozliczania energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych, czyli net-billing.

Zgodnie z regulaminem programu, dotacja do zakupu magazynu energii nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych i nie może wynieść więcej niż 16 tys. złotych, a więc nie może być on droższy niż 32 tys. złotych. Nabywane urządzenie musi mieć też co najmniej 2 kWh minimalnej pojemności.

Przykładowo: magazyn energii GC PowerNest posiada 5 kWh pojemności, a jego cena detaliczna wynosi 14 995,98 zł. Oznacza to, że możliwe jest wykorzystanie programowej kwoty dotacji.

W dodatku, jak podano na stronie programu „Mój Prąd”, dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania[1].

Wnioski o dotacje można składać na oficjalnej stronie https://mojprad.gov.pl/

