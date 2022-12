Rafał Grędziszewski nowym dyrektorem ds. rozwoju biznesu w PAYBACK Polska

PAYBACK Polska jeszcze mocniej stawia na rozszerzanie koalicji partnerów w Programie PAYBACK. Za rozwój portfolio marek, z którymi współpracuje firma, będzie odpowiedzialny Rafał Grędziszewski, który z początkiem grudnia obejmuje stanowisko Business Growth Director.

Rafał Grędziszewski posiada ponad 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami i działami sprzedaży. Od ponad 10 lat specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych i efektywnych narzędzi marketingowo-lojalnościowych, które wzmacniają relacje marek konsumenckich z klientami. Rafał Grędziszewski był już związany z PAYBACK – między 2012 a 2015 rokiem na stanowisku Head of Local Business odpowiadał za rozwój firmy na polskim rynku. Następnie, od 2016 roku pełnił rolę Dyrektora Generalnego na Polskę, zaś od początku 2022 roku również na kraje bałtyckie i nordyckie w BrandLoyalty.

– Bardzo cieszymy się, że po siedmiu latach Rafał ponownie dołącza do PAYBACK. Jego wiedza dotycząca rynku handlowego w Polsce i doświadczenie w budowaniu narzędzi wzmacniających lojalność klientów to mocne wsparcie dla utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju PAYBACK w Polsce. Tylko do końca trzeciego kwartału tego roku pozyskaliśmy do Programu cztery nowe marki partnerskie, a akcje prowadzone we współpracy z partnerami przełożyły się na dynamiczny skok liczby aktywnych użytkowników naszej aplikacji. Z naszych danych wynika, że w każdym miesiącu korzysta z niej aż milion osób – komentuje Marcin Pilarski, Dyrektor Zarządzający PAYBACK Polska.

– Skuteczność programu lojalnościowego w modelu multipartnerskim, jaki oferuje PAYBACK, niesie nieporównywalne korzyści dla konsumentów, jak i również marek partnerskich uczestniczących w programie. To wszystko przekłada się na realne wzrosty sprzedaży firm, które dołączają do programu. Wierzę, że wspólnie z zespołem ekspertów pracujących w PAYBACK uda nam się zaprosić do współpracy wielu kolejnych partnerów, przyczyniając się do dalszego rozwoju Programu – dodaje Rafał Grędziszewski, Business Growth Director PAYBACK Polska.

PAYBACK to największy multipartnerski program lojalnościowy w Polsce. Jego partnerami są duże sieci handlowe, firmy usługowe oraz największe platformy e-commerce. Uczestnicy Programu mają do dyspozycji tysiące miejsc sprzedaży, w tym ponad 300 sklepów online, w których mogą zbierać punkty i wykorzystywać je podczas płatności za zakupy, wymieniając na nagrody, a także przekazując na cele charytatywne.

Uczestnikami Programu PAYBACK jest już ponad 8 mln osób, którzy w 2021 roku dokonali ponad 109 mln transakcji o równowartości aż 15,1 mld PLN. Tak doskonałe wyniki wpisują się w pozytywny kierunek rozwoju Programu. Tylko w ubiegłym roku przychody operatora największego programu multipartnerskiego w Polsce wzrosły o blisko 30% r-d-r.