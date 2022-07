Gdzie uczyć się prowadzenia firmy? Sprawdź podcasty biznesowe online

Spotkanie z mentorem, udział w szkoleniach, czytanie książek czy oglądanie materiałów wideo, wymaga czasu i nierzadko funduszy. Tymczasem mamy do dyspozycji podcasty biznesowe, których można słuchać w każdej wolnej chwili. Idealny sposobem jest usiąść wygodnie w fotelu, zaopatrzyć się w przybory do notowania i uważnie słuchać. Nawet podczas jazdy samochodem, czy podróży służbowych można wykorzystać czas i zdobyć przydatną wiedzę. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji audycje związane z podatkami, nowymi przepisami i prawem w biznesie. Ważne tematy, interesujące rozmowy i dzielenie się doświadczeniem – to wszystko sprawia, że podcasty biznesowe cieszą się dużą popularnością.

Wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami

Biznes Misja emituje ciekawe i przyjemne w odbiorze podcasty biznesowe, które dają możliwość wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami. Właściciele firm dzielą się informacjami, jak sprawie zarządzać finansami, kiedy warto skorzystać z kredytu i jak nie wpaść w czyhające na naiwnych pułapki. Wiedząc więcej, unika się kosztownych błędów, które w przyszłości mogą zaważyć na rozwoju biznesu.

Dla niektórych przedsiębiorców prowadzenie firmy to znaczne obciążenie psychiczne. Jak radzić sobie z presją? Jak zabezpieczyć się np. w razie wypadku i długotrwałej niezdolności do zarządzania firmą? Kanał wprowadził bezpłatne porady doradcy finansowego, który m.in. wskazuje przedsiębiorcom lepsze zabezpieczenia w spłacie kredytów, niż zazwyczaj proponują banki. Audycje z udziałem gości otwartych na dzielenie się doświadczeniami zachęcają do słuchania.

Jak połączyć prowadzenie biznesu z edukacją?

Dobra organizacja, planowanie i ustalenie priorytetów to według trenerów biznesu sposób na efektywną pracę i satysfakcjonujący relaks. Pomiędzy jednym a drugim warto znaleźć czas na edukację, zwłaszcza gdy wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Wykorzystując czas, na przykład podczas jazdy samochodem na podcasty biznesowe osiąga się podwójną korzyść. Można w tym czasie wysłuchać, co mają do przekazania o prawie, finansach i zarządzaniu cenieni autorzy właścicielom firm.

Prowadzący podcast „Przygody przedsiębiorców” zapraszają fantastycznych gości, którzy dzielą się swoją rozległą wiedzą i bogatym doświadczeniem. Jak piszą jego twórcy, to cenne informacje z wielu dziedzin skumulowane w jednym miejscu.

Stomatolog z kredytem – jak się zabezpieczyć w razie kontuzji ręki?

Dzięki podcastom o aktualnych tematach można uniknąć trudnej sytuacji, jak pewien stomatolog, który wziął kredyt na rozwój firmy. Po kilku miesiącach spłacania zdał sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności. W razie wypadku np. złamania palca u ręki nie będzie mógł wykonywać zawodu, a tym samym płacić rat. Ubezpieczenie kredytu zabezpiecza interesy banku, a nie przedsiębiorcy, o czym przekonał się po wysłuchaniu jednej z audycji i przeanalizowaniu własnej umowy kredytu. Szybko zareagował dzięki doświadczeniu innych przedsiębiorców.

Na portalu socialpress.pl zebrano najlepsze – zdaniem autorów polskie podcasty dla przedsiębiorców.