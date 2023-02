Global Hydrogen z pierwszą umową na biogazownię za 15,5 mln zł

Notowana na NewConnect spółka opracowująca technologie w branży zielonej energii – Global Hydrogen, podpisała umowę na kompleksowe wykonanie biogazowni. Całkowity koszt inwestycji, która ma zostać zakończona do końca 2024 roku, wynosi 15,5 mln zł. Projekt będzie realizowany w oparciu o opatentowaną technologię SMBP. Global Hydrogen kieruje swoją ofertę głównie do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego oraz gospodarstw rolnych, a w tym roku zamierza wprowadzić na rynek modułowe mikrobiogazownie.

Kompleksowa realizację biogazowni o docelowej mocy 1MW w miejscowości Markowice (gmina Strzelno) przewiduje inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj, która oznacza wykonanie całości prac we wszystkich branżach. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem opatentowanej technologii mieszania reaktora biogazowni Self Mixing Biogas Plant, na którą wyłączną, pełną i nieograniczoną terytorialnie licencję do wykorzystania wynalazku posiada Turbo Green Electric – spółka zależna Global Hydrogen. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wymaganą dokumentacją do wniosku o pozwolenie na budowę zostanie dokonane do końca sierpnia br., a całkowita realizacja, według uzgodnionego harmonogramu, ma nastąpić do 31 grudnia 2024 roku.

– Cieszymy się z pierwszej dużej inwestycji Global Hydrogen. Sukcesywnie realizujemy nasze wcześniejsze założenia dotyczące rozwoju spółki w zakresie realizacji projektów biogazowni, a następny etap to mikrobiogazownie, które docelowo będą produktem masowym. Podpisana na 15,5 mln zł umowa na kompleksowe wykonanie biogazowni da nam możliwość zaprezentowania potencjalnym kontrahentom naszych innowacyjnych rozwiązań, co powinno przełożyć się na kolejne zamówienia i mieć bezpośrednio wpływ na wyniki finansowe spółki. Wkrótce planujemy opublikować strategię Global Hydrogen na najbliższe lata – mówi Zbigniew Lizoń, prezes zarządu Global Hydrogen.

Wynagrodzenie za projekt biogazowni w Markowicach będzie płatne zgodnie z harmonogramem, przy założeniu podziału prac na trzy etapy – wykonania projektu technologicznego i dokumentacji technicznej, realizacji inwestycji oraz rozruchu biogazowni i szkolenia z zakresu jej eksploatacji.

Z raportu „Biogaz w Polsce – raport 2022”, przygotowanego m.in. przez ekspertów NCBiR, PFR i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wynika, że w Polsce działa obecnie około 130 biogazowni rolniczych z zainstalowaną mocą elektryczną na poziomie 125 MW. Dla porównania – w Niemczech działa około 9 tys. biogazowni z zainstalowaną mocą około 6 GW. Polska ma przy tym o około 1,5 mln hektarów większą od Niemiec powierzchnię wykorzystywaną rolniczo, jak również bardzo rozwinięty sektor przetwórstwa rolno-spożywczego produkującego ogromną ilość bioodpadów.