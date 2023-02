Strategia optymalizacji kosztów w bankowości na 2023 rok

Rosnące oczekiwania klientów, coraz więcej regulacji oraz intensywne działania konkurencji w sektorze finansowym sprawiają, że optymalizacja i modernizacja działań stają się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Automatyzacja i cyfryzacja procesów pomagają bankom w dostosowaniu się do zmian organizacyjnych i gospodarczych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka.

Cyfryzacja i automatyzacja procesów pozwalają łączyć systemy i redukować zadania wykonywane ręcznie. Zmniejsza to koszty operacyjne instytucji finansowych oraz obciążenie pracowników, którzy, wyposażeni w dane i czas, mogą skupić się na innych zadaniach.

– Gospodarka, a wraz z nią sektor finansowy, od trzech lat przechodzą przyśpieszony kurs „nowej normalności”. Banki muszą stać się bardziej zwinne, by móc szybko adaptować zmiany rynkowe, a co za tym idzie – muszą również zaufać swoim danym, jeśli chcą utrzymać swój rozwój na konkurencyjnym i coraz bardziej regulowanym rynku. Projekty realizowane w GFT pokazują, że automatyzacja procesów obniża koszty operacyjne nawet o 60-70% – podsumowuje Wojciech Mach, CEO, GFT Poland.

Co można poddać digitalizacji i automatyzacji?

Procesy biznesowe w bankowości to szereg powtarzalnych zadań, które dodatkowo muszą być wykonywane precyzyjnie. Nie bez powodu banki oraz instytucje finansowe korzystają z automatyzacji. Wśród najczęściej spotykanych rozwiązań można wymienić podpisywanie umów z klientami czy udzielanie i rozliczanie kredytów.

Przez ostatnie trzy lata digitalizacja była skierowana głównie na bezpośrednie rozwiązania dla klientów. W miarę przystosowania do nowych warunków społecznych i gospodarczych cyfryzacja dociera również do serca organizacyjnego firm, czyli procesów back office, na które składają się administracja i pracownicy nie mający kontaktu z klientami. Od strony operacyjnej w ramach back-office znajduje się szeroki zakres obowiązków niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania organizacji. Wśród wykonywanych działań można wymienić m.in. rozliczenia, utrzymywanie dokumentacji, nadzór nad zgodnością z przepisami, księgowość czy usługi IT.

Automatyzacja sprawdza się również w zapobieganiu nadużyciom oraz utrzymywaniu zgodności z procedurami i pozwala na ich szybki audyt. Cyfrowe i automatyczne wykonywanie zadań dostarcza także danych, które pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby klientów i rozszerzać ofertę zgodnie z oczekiwaniami.

– Wyeliminowanie powtarzalnych czynności poprzez digitalizację procesów przynosi nie tylko redukcję kosztów utrzymania i poprawę jakości danego procesu, ale przede wszystkim zwiększa satysfakcję, zarówno pracowników z wykonywanych obowiązków, jak i klientów, którzy są odbiorcami usług dostarczanych przez firmę. Dobrze wdrożona automatyzacja procesów przy wsparciu odpowiedzialnego partnera działa bez przerw i nie popełnia ludzkich błędów. Ewentualne nieprawidłowości są wykrywane natychmiastowo – mówi Alicja Kozłowska, Senior Business Analyst w GFT Poland.

Optymalizacja struktur instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

Zautomatyzowane procesy, AI, personalizacja obsługi czy nowoczesne aplikacje na nowo definiują możliwości banków i instytucji finansowych, które coraz częściej są zmuszone do wprowadzania innowacji przy jednoczesnym obniżaniu kosztów operacyjnych. Jakie rozwiązania technologiczne pomogą w optymalizacji?

Jednym z kierunków rozwoju banków jest sztuczna inteligencja (AI), która analizuje duże zbiory danych i dostarcza wartościowych informacji służących usprawnianiu procesów. Jak wskazuje raport IDC, „Worldwide Artificial Intelligence Systems Spending Guide 2019”, wydatki na systemy AI sięgną w 2023 r. 97,9 mld dolarów.

W tym miejscu warto wspomnieć również o Machine Learning (ML): rodzaju AI służącemu rozwiązywaniu problemów poprzez uczenie się z danych. ML może pomóc bankom i instytucjom finansowym w zarządzaniu ryzykiem. Dla przykładu, firmy mogą używać uczenia maszynowego do przewidywania prawdopodobieństwa niespłacania kredytu. Rozwiązanie to pomoże sprawić, że bankowość będzie bardziej wydajna, efektywna i bezpieczna.

– Konsumenci produktów i usług finansowych oczekują również wysoce spersonalizowanych interakcji cyfrowych. Korzyścią dla nich jest odpowiedni poziom usług, który tworzy lojalność poprzez rozpoznawanie poprzednich interakcji i przewidywanie przyszłych potrzeb. Hiperpersonalizacja to kolejny sposób zwiększenia zaangażowania klientów, sprzedaży, a ostatecznie przychodów – mówi Marcin Myszkowski, Head of Banking Practice, GFT Poland.