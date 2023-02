Wyniki Grupy PTWP po IV kwartale 2022 roku

Organizacja eventów, działalność wydawnicza, rozwój obszaru online, zarządzanie obiektami – we wszystkich obszarach aktywności Grupa PTWP w ostatnim kwartale ubiegłego roku zrealizowała z sukcesem projekty, które mają odzwierciedlenie w osiągniętych wynikach finansowych. Po IV kwartale 2022 roku kształtują się one na bardzo dobrym, wysokim poziomie.

Narastająco skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy PTWP wyniosły w analizowanym okresie sprawozdawczym 86,1 mln zł, co oznacza ponad 1,5-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku. Zysk brutto po czterech kwartałach br. zanotowano na poziomie 13,2 mln zł, z kolei EBITDA wyniosła 14,4 mln zł. W IV kwartale 2022 r. przychody netto ze sprzedaży (22,6 mln zł) były wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. (17,8 mln zł), w tym samym okresie Grupa PTWP wypracowała zysk brutto w wysokości 1,7 mln zł.

– Miniony rok, naznaczony skutkami pandemii, wojny w Ukrainie, a w konsekwencji znaczącymi zmianami geopolitycznymi i gospodarczymi, dla wielu sektorów biznesu nie był łatwy. Intensywnie pracowaliśmy nad przeformatowaniem organizacji i takim jej uelastycznieniem, aby była dostosowana do dynamicznych zmian rynkowych. Nasze wysiłki przynoszą efekty i pozwalają nam sprawnie prowadzić działalność i przekuwać realizowane zadania w zyski, nawet w otoczeniu o wysokim poziomie niepewności i złożoności – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Grupa PTWP w ostatnim kwartale ubiegłego roku zaprojektowała i realizowała najważniejsze wydarzenia dla takich sektorów rynkowych, jak medyczny (Forum Rynku Zdrowia), przemysłowy (konferencja Nowy Przemysł) i spożywczy (Forum Rynku Spożywczego i Handlu), tworząc dla nich fora wymiany wiedzy i doświadczeń. W dobie kryzysu klimatycznego Grupa PTWP wraz z UN Global Compact Network powołała do życia konferencję PRECOP 27, która poprzedziła i przygotowała wspólne stanowisko różnych środowisk na Szczyt Klimatyczny w Egipcie (COP27). Po raz pierwszy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyły się kierowane do branży przemysłowej targi Toolex i ExpoWelding. Wszystkie imprezy odnotowały sukces frekwencyjny, będąc dla wystawców i partnerów skutecznym narzędziem nawiązywania kontaktów biznesowych.

W podsumowanie IV kwartału 2022 roku wpisuje się również skuteczne zarządzanie obiektami: Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Ostatnie trzy miesiące 2022 r. obfitowały w wydarzenia targowe, konferencyjne i rozrywkowe, wypełniając kalendarium obu hal. W obiektach gościły gwiazdy sceny światowej i polskiej z Dawidem Podsiadło, Darią Zawiałow, Kultem, Paktofoniką, Alter Bridge, Helloween, Powerwolf, Behemoth, In Flames, a w programie nie zabrakło także festiwali: Rawy Blues Festiwal i Mayday.

Grupa PTWP konsekwentnie rozwija działalność także w obszarze online. Jej portale odwiedza 13,3 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. Wdrażanie nowych rozwiązań ma bezpośrednie przełożenie na wzrost przychodów z działalności internetowej. Każdy z serwisów branżowych stał się liderem w swojej specjalizacji i z miesiąca na miesiąc umacnia swoją pozycję.

– Stale poszukujemy nowych obszarów naszej działalności i podejmujemy kolejne wyzwania. Od ubiegłego roku bierzemy udział w postępowaniu mającym na celu wybór operatora zewnętrznego dla Hali Urania w Olsztynie. Wygrana i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz objęcie roli operatora zewnętrznego Hali Urania byłyby istotnym krokiem do rozwoju działalności zarządczej i do zwiększenia naszych przychodów – mówi Wojciech Kuśpik. – Rozpoczęliśmy także działania operacyjne związane z optymalizacją działalności spółki Farmer Direct, która jest właścicielem marki Lokalny Rolnik. Wartości, które leżą u podstaw marketplace, jakim jest Lokalny Rolnik, tj.: zdrowe jedzenie, zero waste, krótkie łańcuchy dostaw, są bliskie Grupie PTWP i jej odbiorcom – podsumowuje.

W raportowanym okresie Grupa PTWP zrealizowała Program Motywacyjny dla pracowników (przyjęty na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PTWP z 26 sierpnia 2021 r.), w następstwie którego doszło do emisji 58 958 akcji zwykłych na okaziciela serii B.