Glovo (właściciel PizzyPortal) wycenione na ponad 1 miliard dolarów zyskuje status jednorożca

Hiszpański start-up zajmujący się dostawami na życzenie osiągnął status jednorożca, po zyskaniu 150 milionów euro w rundzie finansowania serii E, prowadzonej przez Mubadala Investment Company.

Po ostatnich inwestycjach Glovo utrwala swoją pozycję na rynku i umacnia się w pozycji światowego lidera w sektorze dostaw na żądanie, zmierzając w kierunku pełnej rentowności.

Glovo, jeden z najszybciej rozwijających się graczy w kategorii on-demand delivery, ogłosił pozyskanie 150 milionów euro (167 milionów dolarów) ze środków inwestycyjnych z serii E. Najnowsza runda została przeprowadzona przez Mubadala, przy dalszym wsparciu poprzednich inwestorów: Drake Enterprises, Idinvest i Lakestar.

Po zakończeniu ostatniej rundy firma otrzymała status jednorożca (ang. unicorn), co czyni ją drugą prywatną firmą w Hiszpanii, którą wyceniono na ponad miliard dolarów.

Start-up z siedzibą w Barcelonie, dostarczający wszystko, od żywności po artykuły spożywcze i produkty parafarmaceutyczne, umocnił swoją pozycję na rynkach w Europie, Ameryce Łacińskiej i Afryce. Glovo w swej kategorii jest jednym z dwóch czołowych graczy w 24 z 26 krajów, w których działa. Obecnie jeszcze bardziej ugruntował swoją pozycję światowego lidera.

Coraz więcej talentów w europejskich centrach technologicznych

Glovo nieustannie rozwija swoje możliwości inżynieryjne i systemy technologiczne. Niedawno firma weszła na polski rynek, przejmując PizzaPortal, na mocy umowy o wartości 35 milionów euro. Dodatkowo hiszpański start-up ogłosił w tym roku budowę drugiego w Europie centrum technologicznego – tym razem w Warszawie. Firma planuje rozszerzyć swój globalny zespół technologiczny, zatrudniając 300 dodatkowych inżynierów do połowy 2020 r., z czego 40 z nich oraz 50 ekspertów ds. technologii i produktów będzie pracowało z nowego warszawskiego biura.

Inwestycja w rozbudowę zespołu inżynieryjnego ma na celu ulepszenie możliwości technologicznych aplikacji. Będzie to między innymi: dalsze usprawnianie obsługi użytkowników, skrócenie czasu oczekiwania kurierów i klientów. Ważnym elementem strategii rozwoju jest otwieranie nowych dark stores czyli magazynów spożywczych dedykowanych zakupom za pomocą aplikacji mobilnej oraz cook rooms, czyli powierzchni do wynajęcia przez restauratorów, w których będą mogli przygotowywać jeszcze więcej jedzenia na wynos dla kurierów Glovo.

Większy nacisk na artykuły spożywcze i współpracę z wiodącymi detalistami

Glovo stale wprowadza innowacje w sektorze dostaw i rozbudowuje swoją ofertę obejmującą wiele segmentów. Aby przyspieszyć rozwój kategorii spożywczej, start-up będzie nadal poszukiwać strategicznych partnerstw (na podobnych zasadach jak obecna współpraca z siecią Carrefour) oraz inwestować we własne dark stores.

Obecnie firma prowadzi siedem takiego typu magazynów w Europie i Ameryce Łacińskiej. Znajdują się one w Barcelonie, Madrycie, Buenos Aires i Limie. Do 2021 roku Glovo planuje zwiększyć ich liczbę do 100.

Oscar Pierre, współzałożyciel i Dyrektor Generalny Glovo, powiedział: „Serdecznie witamy Mubadala, czyli inwestora, dzięki któremu umocniliśmy naszą pozycję w branży. Osiągnięcie statusu jednorożca jest naprawdę ekscytującym dowodem na to, że mamy talent i odpowiednią determinację do wprowadzania innowacji, a także odgrywamy ważną rolę w kategorii on-demand delivery. Pomimo szybkiego rozwoju, nadal jesteśmy wierni naszej wizji. Chcemy sprawić, że wszystko w miastach, staje się natychmiast dostępne.”

Frederic Lardieg, Partner w zespole Ventures Europe w Mubadala Capital, skomentował: „Cieszymy się, że możemy poprowadzić rundę finansowania w ramach Serii E, aby umożliwić Glovo powiększenie zespołu i wsparcie w rozszerzeniu oferty. W czerwcu 2018 r. Mubadala uruchomiła fundusz o wartości 400 milionów euro, który został przeznaczony na inwestycje w europejskie firmy technologiczne. To dowód na nasze zaangażowanie w rozwój tego rynku.”