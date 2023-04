Główni akcjonariusze TIM S.A. złożyli zapisy w ramach wezwania

Wrocław, Künzelsau. Najwięksi akcjonariusze i kluczowi menadżerowie TIM S.A. („Spółka”) posiadający łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów w Spółce, odpowiedzieli na wezwanie ogłoszone przez FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, spółkę należącą do Grupy Würth („Wzywający”) i złożyli zapisy po uzgodnionej z Wzywającym cenie 50,69 zł za akcję. Zapisy na sprzedaż akcji TIM S.A. będą przyjmowane do 4 lipca 2023 r.

Najwięksi akcjonariusze i kluczowi menadżerowie TIM S.A., w tym m.in. Krzysztof Folta (prezes zarządu i założyciel TIM S.A.), Krzysztof Wieczorkowski (przewodniczący rady nadzorczej TIM S.A.), Piotr Tokarczuk (dyrektor finansowy TIM S.A.), Maciej Posadzy (prezes zarządu 3LP S.A.), Piotr Nosal (CCO TIM S.A.), Ewa Folta oraz Jan Walulik złożyli zapisy w ramach wezwania po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję.

Jeżeli w wyniku Wezwania przekroczony zostanie próg co najmniej 95%, Wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych TIM S.A. Następnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wzywający zamierza wycofać Spółkę z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Harmonogram wezwania na akcje TIM S.A.:

26 kwietnia 2023 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów 4 lipca 2023 Zakończenie przyjmowania zapisów 7 lipca 2023 Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji 12 lipca 2023 Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji

Szczegóły dotyczące wezwania znajdują się pod adresem https://wezwanie-tim.pl