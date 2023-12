Listopad 2023 r. w TIM SA: sprzedaż zbliżona do poprzedniego roku

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2023 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły niemal 119,9 mln zł (-2,4% rdr.).

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w przedostatnim miesiącu 2023 r. ponad 81,6 mln zł (również -2,4% rdr.).

Całkowite skumulowane szacowane przychody ze sprzedaży TIM SA zbliżyły się po 11 miesiącach 2023 r. do 1,3 mld zł (1,29 mld zł, -3,7% rdr.), zaś pochodzące ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów – do 876,5 mln zł (-6,0% rdr.).

– Sytuacja na rynku budownictwa czy dystrybucji elektrotechniki jest trudna, dlatego tak niewielki spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku jest dowodem na zdolność dostosowywania się TIM-u także do słabszej rynkowej koniunktury. A to stanowi dla mnie powód do zadowolenia – uważa Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Jeszcze bardziej cieszą mnie dane dotyczące produktów wysokomarżowych. W tej kategorii odnotowaliśmy bowiem w listopadzie 2023 roku wzrost sprzedaży o ponad 2 procent – dodaje.