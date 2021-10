Google: 3 startupy z Polski w gronie najlepszych europejskich firm

3 startupy z Polski w gronie najlepszych europejskich firm wybranych do akceleratora Google for Startups.

Google zakończył rekrutację do nowego akceleratora dla europejskich startupów w obszarze medycyny i zdrowia. Wybrano piętnaście najbardziej obiecujących firm w tej dziedzinie, wśród których znalazły się aż 3 startupy z Polski: BIOTTS, goodsleeper i MedApp. Rozpoczynający się właśnie program prowadzony będzie przez zespół warszawskiego Campusu Google for Startups i potrwa do końca roku.

Celem akceleratora Google dla startupów jest przekazanie młodym firmom wiedzy i kompetencji bazującej na doświadczeniu ekspertów Google oraz znajomości technologii. Oprócz mentoringu i wsparcia technicznego dla projektów, program obejmuje również warsztaty poświęcone projektowaniu produktów, docieraniu do klientów i wchodzeniu na nowe rynki oraz rozwojowi kompetencji zarządczych wśród założycieli i założycielek startupów.

W ciągu ostatniego roku zagadnienia medycyny, zdrowia i samopoczucia stały się priorytetem na całym świecie. Na przestrzeni ostatnich 6 lat wartość startupów z dziedziny healthtech w Europie wzrosła z 8 mld USD do 41 mld USD, a w samym 2020 r. odnotowano wzrost finansowania dla startupów z tej branży o 750 mln USD. Kwestia demokratyzacji dostępu do opieki zdrowotnej jest coraz bardziej rosnącą potrzebą, dlatego Google ogłosił specjalną edycję programu akceleracyjnego Google for Startups skupioną na wsparciu dla firm technologicznych podejmujących działalność w segmencie zdrowia.

Trzy startupy z Polski będą rozwijać działalność pod okiem Google

W ramach rozpoczynającego się właśnie programu, Google wybrał 15 najbardziej obiecujących europejskich startupów z tej branży, wśród których znalazły się trzy firmy z Polski:

Pierwsza, wrocławska firma BIOTTS, opracowuje autorskie technologie dostarczania leków oraz formuły leków w dziedzinie diabetologii, onkologii i dermatologii. Bazując na ponad trzydziestoletnim doświadczeniu, zespół badawczo-rozwojowy skutecznie tworzy własne leki, rozwiązuje złożone problemy technologiczne i tworzy unikalne rozwiązania, aby pomóc ludziom na całym świecie. Przystępując do programu Google for Startups Accelerator, prezes BIOTTS Paweł Biernat przyznał, że będzie koncentrować się na rozwijaniu umiejętności z zakresu przywództwa, z zamiarem „Wprowadzenia skutecznych metod zarządzania dla szybko rozwijających się młodych organizacji, takich jak nasza, gdzie trudno jest nadążyć za procedurami w zakresie liczby projektów i liczby nowych osób”.

Goodsleeper to startup z Lublina, który oferuje cyfrową samopomoc w leczeniu chronicznej bezsenności, opartą na naukowo sprawdzonych i wolnych od leków metodach. Firma opracowała cyfrowy program leczenia bezsenności oparty na metodach terapii poznawczo-behawioralnej, który pozwala użytkownikom na pokonanie zaburzeń snu w ciągu 6 tygodni, w zaciszu własnego domu. Aplikacja została opracowana przez ekspertów medycyny snu: dr n. med. Małgorzatę Fornal-Pawłowską oraz dr n. med. Michała Skalskiego.

Ostatnia, krakowska firma MedApp rozwija technologie wspierające diagnostykę obrazową i cyfrową medycynę nowej generacji. Ich główne obszary zainteresowań to: sztuczna inteligencja – ciągłe podnoszenie jakości diagnoz przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych, obrazowanie 3D – wykorzystanie technologii mieszanej rzeczywistości (MR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) do poprawy diagnostyki i leczenia oraz Big Data Analysis – analiza i obsługa danych zagregowanych przy użyciu wielu urządzeń peryferyjnych w innowacyjnym systemie telemedycznym. Krzysztof Mędrala, prezes MedApp, ma nadzieję, że mentoring od Google pomoże w „skalowaniu biznesu na inne kraje i optymalizacji procesu rozwoju, obejmującego wszystkie działania związane z wprowadzeniem firmy na rynek, takich jak marketing i komunikacja”.

Google for Startups Accelerator to ponad 3-miesięczny, intensywny program, który pomaga młodym, obiecującym startupom rozwinąć swoją działalność. Obejmuje on spotkania i warsztaty z ekspertami, opiekę mentorską ze strony inżynierów Google i zewnętrznych specjalistów oraz dostęp do produktów i wiedzy technicznej Google. Obecna edycja projektu skupia się na poszukiwaniu startupów z całej Europy i Izraela, które wykorzystują technologię, by stawiać czoła wyzwaniom związanym ze zdrowiem publicznym.