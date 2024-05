Grupa ID Logistics z dwucyfrowym wzrostem przychodów w I kwartale 2024 r.

Grupa ID Logistics opublikowała przychody wypracowane w pierwszym kwartale br. Sięgnęły one 736,3 mln euro, co daje wzrost o 17,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem (12,4 proc. w ujęciu like-for-like). To przede wszystkim efekt podpisania kolejnych umów.

Bardzo dobry wynik na poziomie przychodów w I kw. 2024 r. to kolejny sukces, jakim

ID Logistics może pochwalić się w ostatnim czasie. Po bardzo udanym IV kw. ub.r. Grupa utrzymała dwucyfrową dynamikę wzrostu i konsekwentnie realizuje cele strategiczne przyjęte na 2024 rok.

– Pierwszy kwartał roku finansowego 2024 zakończyliśmy pod znakiem wyraźnego przyspieszenia, czego dowodem jest dalszy wzrost przychodów ID Logistics. Tak dobry wynik to rezultat wspólnego wysiłku, a także uruchomienia kilku dużych projektów zarówno w Europie, jak i regionie atlantyckim. Dzięki nim znajdujemy się obecnie w dogodnym położeniu, aby utrzymać dotychczasową dynamikę również w kolejnych kwartałach tego roku – mówi Eric Hémar, prezes zarządu Grupy ID Logistics.

Główne czynniki DOBRYCH WYNIKÓW ID Logistics w I KW. 2024

Wzrost przychodów do 734,3 mln EUR na koniec I kw. 2024 r. (+17,6 proc.) uwzględnia m.in. wynik wypracowany przez polską spółkę Spedimex, przejętą przez ID Logistics i konsolidowaną od 1 czerwca 2023 r. Wśród pozostałych czynników, które istotnie wpłynęły na ten rezultat, znalazły się również:

stabilizacja przychodów we Francji (-0,5 proc. przychodów) po 2023 r., w którym mieliśmy do czynienia z niższymi wolumenami konsumpcji;

wzrost przychodów kwartalnych Grupy w Europie (poza Francją) o 14,3 proc.;

bardzo silny rozwój w Stanach Zjednoczonych, ze wzrostem przychodów o 29,5 proc.;

wzrost like-for-like w Ameryce Łacińskiej i Azji o 21,6 proc.

W ciągu pierwszego kwartału 2024 r. ID Logistics uruchomiło też aż 7 nowych projektów.

Nowe kontrakty również poza Europą

Pierwszy kwartał 2024 roku to również okres wysokiej aktywności ID Logistics w zakresie rozwoju biznesu i poszerzania portfolio klientów. Grupa wygrała lub rozpoczęła w tym czasie realizację nowych kontraktów: