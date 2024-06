Grupa Żabka otworzyła pierwsze sklepy Froo w Rumunii

Jedna z największych marek europejskiego modern convenience uruchamia nową sieć sklepów w Rumunii. W ciągu ostatniego miesiąca, w Bukareszcie, powstało pięć placówek pod szyldem Froo. To nowa marka w ramach ekosystemu Grupy Żabka na rynku europejskim. Grupa, posiadająca w Polsce m.in. sieć ponad 10 000 sklepów Żabka oraz Maczfit, wiodącą firmę z branży cateringu dietetycznego, w lutym br. połączyła siły z DRIM Daniel Distributie, przejmując większościowe udziały czołowej firmy z zakresu dystrybucji FMCG w Rumunii. Froo to sklepy modern convenience będące odpowiednikiem sklepów Żabka, działających w Polsce.

Grupa Żabka to kompleksowy ekosystem convenience wywodzący się z Polski, posiadający zarówno fizyczne, jak i cyfrowe kanały sprzedaży. Dziennie z jej produktów i usług korzysta ponad 3 mln osób, które cenią swój czas i wygodę robienia zakupów.

W skład Grupy Żabka w Polsce wchodzi ponad 10 000 sklepów pod szyldem Żabka, sklepy autonomiczne Nano, rozwiązania q-commerce, e-commerce i catering dietetyczny. Żabka budowała swoją pozycję lidera od 1998 roku, kiedy to powstał pierwszy sklep w Polsce. Wchodząc na rynek rumuński Grupa bazuje na ponad 25-letnim doświadczeniu zdobytym na polskim rynku, wiedzy o zachowaniach konsumentów oraz know-how swojego rumuńskiego partnera DRIM Daniel Distributie – lidera dystrybucji FMCG w Rumunii.

– Rumunia jest znaczącym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, z populacją wynoszącą ponad 19 milionów mieszkańców, co czyni ją drugim co do wielkości rynkiem konsumenckim w regionie. Zbliżony do polskiego profil konsumenta oraz perspektywy rozwoju dla rynku rumuńskiego sprawiły, że ten kierunek stał się naturalnym krokiem w ekspansji Grupy Żabka. Rumuńscy konsumenci doceniają małe, pobliskie sklepy, w których mogą zrealizować zakupy impulsowe do natychmiastowej konsumpcji – dlatego Froo dobrze wpisuje się w ich potrzeby ze swoją misją „Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz we Froo” – mówi Anna Grabowska, Prezeska Żabka International.

Z analizy rynku rumuńskiego i badań lokalnych konsumentów, przeprowadzonych przez Kantar[1] wynika, że 47% ankietowanych obywateli Rumunii woli robić zakupy spontanicznie lub pod wpływem impulsu, kiedy czas na to pozwala. Taka sama grupa wskazała, że lubi kupować artykuły spożywcze w małych sklepach położonych w pobliżu miejsca, w którym przebywają. Celem Froo jest odpowiadać na potrzeby tej grupy osób.

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Nazwa Froo nawiązuje do DNA polskiej marki, z której się wywodzi. Charakterystyczny dla Żabki uśmiech pozostał w logotypie Froo, pod literkami RO – z jednej strony jest to nawiązanie do Rumunii, z drugiej – sam uśmiech jest dla marki ważnym symbolem otwartości i pozytywnego podejścia do klientów, a sama nazwa jest krótka i łatwa do wypowiedzenia. Choć nazwa sieci jest odmienna w Polsce i w Rumunii, branding i charakter marki pozostał bez zmian.

Za rozwój sieci sklepów w Rumunii odpowiedzialna jest należąca do Grupy Żabka spółka Froo Romania Retail S.R.L. Jej celem jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, dlatego sklepy będą działać w modelu partnerstwa biznesowego. Froo planuje otwierać sklepy w większych miejscowościach w całej Rumunii, a placówki mają mieć metraż od 50 do 70 mkw. Każda lokalizacja analizowana jest pod kątem jej atrakcyjności dla klientów, ale również logistyki i potencjału rozwoju. Obecnie pod szyldem Froo funkcjonuje 5 sklepów w stolicy kraju.

– W pierwszym etapie otworzyliśmy sklepy w formule friends&family, co pozwoliło nam sprawdzić wprowadzone rozwiązania z zakresu IT, asortymentu oraz logistyki. Następie otworzyliśmy placówki testowe dla klientów. Pytaliśmy o ich opinie oraz spostrzeżenia na temat naszych sklepów. Zależy nam na tym, żeby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów, dlatego cały czas doskonalimy nasze procesy i wzbogacamy ofertę. Mamy świadomość, że jeszcze wiele musimy się nauczyć, ale dzięki kooperacji w ramach Grupy i doświadczeniu na lokalnym rynku spółki DRIM Daniel Distributie jesteśmy w stanie zapewnić klientom nowe doświadczenia zakupowe – mówi Radu Trandafir, General Manager, Froo Romania Retail S.R.L.

Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz we Froo

W sklepach sieci Froo ponad 80% asortymentu stanowią znane i lubiane marki rumuńskie oraz międzynarodowe marki pochodzące od rumuńskich dostawców. Wzorem polskiego rynku, we Froo można znaleźć także produkty marek własnych – w asortymencie znajdują się m.in. kanapki Tommy Bites, produkty na lunch Good Soul i napoje Barefruit. We wszystkich placówkach dostępna jest także bogata oferta ciepłych przekąsek, m.in. takich jak hot dog czy frytki oraz kawy, działająca pod szyldem Froo Bistro. Oferta jest przygotowana z myślą o klientach, którzy chcą szybko zaspokoić głód i pragnienie w drodze.

We wszystkich sklepach klienci mogą zwracać opakowania po produktach, objęte systemem kaucyjnym – o pojemności od 0,1 do 3 litrów. W wybranych punktach znajdują się recyklomaty (RVMs – Reverse Vending Machines) do odbioru opakowań plastikowych, aluminiowych oraz szklanych. Opakowania można również zostawiać u sprzedawców. Działania kaucyjne podejmowane przez Froo wynikają ze Strategii Odpowiedzialności Grupy Żabka, w ramach której realizowane są aktywności promujące gospodarkę obiegu zamkniętego. To także spełnienie obowiązujących w Rumunii przepisów.

[1] Źródło: Badanie Kantar CAWI, 2022 r.