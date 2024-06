Nowi inwestorzy na pokładzie SIGNIUS S.A. Spółka na ostatniej prostej do debiutu na rynku NewConnect

Spółka SIGNIUS oferująca zaawansowane rozwiązania do zdalnego podpisywania i pieczętowania dokumentów oraz weryfikacji tożsamości w ramach emisji akcji serii F pozyskała blisko 432 tys. zł. Zebrane środki przyspieszą zaplanowane działania Spółki dotyczące skalowania biznesu w Polsce i za granicą. W emisji wzięło udział 30 inwestorów, tym samym SIGNIUS S.A. spełnił wymóg dotyczący minimalnej liczby niepowiązanych akcjonariuszy mniejszościowych. W najbliższych miesiącach Spółka planuje złożyć wniosek wraz z Dokumentem Informacyjnym na GPW i ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

W emisji SIGNIUS S.A. uczestniczyło 30 inwestorów, którzy nabyli akcje o wartości blisko 432 tys. zł po cenie 8,40 zł za akcję. SIGNIUS planuje realizację kluczowych celów rozwojowych m.in. skalować swoją obecność na rynkach zagranicznych i rozbudować struktury sprzedaży w Polsce oraz Niemczech.

– Pozyskane od inwestorów środki przyspieszą nasze działania związane z ekspansją marki i produktów na rynkach zagranicznych. Naszym celem jest dalszy rozwój na rynku niemieckim, który jest istotny dla nas pod względem aktualnych przychodów. Finanse spółki pozwalają na realizację założeń dotyczących rozwoju firmy oraz samej technologii – informuje Bartosz Witkowski, prezes zarządu SIGNIUS S.A.

W ubiegłym roku przychody SIGNIUS S.A. wyniosły prawie 4,3 mln zł. EBITDA wyniosła ponad 1,3 mln zł, natomiast zysk netto prawie 1,2 mln zł.

Z początkiem czerwca weszły w życie zmiany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące m.in. zwiększenia minimalnej liczby niepowiązanych akcjonariuszy mniejszościowych z 10 do 25. W tym momencie SIGNIUS S.A. z nawiązką spełnia nowe wymogi. Spółka jest w trakcie przygotowania do wprowadzenia akcji na rynek NewConnect i planuje złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect wraz z Dokumentem Informacyjnym w III kw. 2024 r. Złożenie wniosku uzależnione jest m.in. od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

– Celem przeprowadzonej emisji, oprócz pozyskania dodatkowych środków na rozwój spółki, było uzyskanie wymaganego przepisami rozproszenia akcjonariatu. Pozyskanie nowych inwestorów było dla nas priorytetem w kontekście naszych planów giełdowych. Aktualnie spełniamy wszelkie wymogi formalne i prowadzimy prace zmierzającego do debiutu na rynku NewConnect. Liczymy, że nastąpi to jeszcze w tym roku, jednak nie wszystko zależy od naszych działań – mówi Bartosz Witkowski, prezes SIGNIUS S.A.

SIGNIUS oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie podpisywania dokumentów elektronicznych, w tym podpisu kwalifikowanego zgodnego z eIDAS. Autorska platforma umożliwia zdalne podpisywanie dokumentów oraz dostarcza unikalne rozwiązania IT dla klientów biznesowych. Z rozwiązań SIGNIUS korzystają firmy z różnych sektorów, m.in. ubezpieczeniowy, energetyczny, kancelarie prawne i branża HR.