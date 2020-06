Grupa INC wspólnie z Movie Games założyła spółkę gamingową na rynek rumuński

Grupa INC i Movie Games postawiły kolejny krok na drodze do ekspansji na rumuńskim rynku gamingu. Głównym zadaniem nowo utworzonej spółki będzie stworzenie platformy do wsparcia i konsolidacji rumuńskiego rynku gamingu. INC i Movie Games objęli po 50 proc. akcji w nowej firmie.

Nowo utworzona spółka jest efektem podpisanego pod koniec marca listu intencyjnego pomiędzy Grupą INC a Movie Games. Spółki postawiły sobie za cel ekspansję na rynek rumuński. Nowy podmiot będzie wspierał finansowo i merytorycznie lokalne i niezależne studia gier, w celu promocji lokalnego rynku i zidentyfikowaniu jego liderów, których produkcje mają potencjał osiągnąć międzynarodowy sukces komercyjny.

– Cieszę się ze wspólnego projektu, który realizujemy wspólnie z Movie Games. Mogę śmiało powiedzieć, że rumuński rynek znamy dość dobrze, gdyż jesteśmy obecni na nim już od dłuższego czasu. Na lokalnej giełdzie przeprowadziliśmy z sukcesem dwa debiuty spółek. Dodatkowo fundusz z naszej Grupy – Carpathia Capital zainwestował dotychczas w trzy podmioty w Rumunii. Inwestycja w Bittnet dała najbardziej spektakularne wyniki. Spółka od momentu debiutu na rynku AeRO w 2015 r. 20-krotnie zwiększyła kapitalizację i znacznie poprawiła wyniki finansowe. Dzięki temu zyskaliśmy również rozpoznawalność i bardzo dobrą reputację na rynku rumuńskim. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Studia, które będą współpracować z nowo powstałą spółką będą mogły liczyć na wsparcie merytoryczne Movie Games przy budżetowaniu i realizacji projektów, a także wsparcie wydawnicze i marketingowe. Z kolei Grupa INC zapewni profesjonalną obsługę procesu pozyskania finansowania i debiutu na rumuńskiej giełdzie.

– Dziś postawiliśmy kolejny krok na drodze do ekspansji na rumuńskim rynku gamingu, który w naszej ocenie ma znaczący potencjał. Chcielibyśmy, na wzór polskiego rynku, wypromować rumuński gaming i wywołać zainteresowanie lokalnych inwestorów. Wierzę, że dzięki współpracy z Grupą INC, która zna lokalny rynek kapitałowy i naszemu know-how, jesteśmy w stanie podjąć się takiego wyzwania. – komentuje Mateusz Wcześniak, prezes Movie Games.

Dodatkowo w dniu dzisiejszym akcje Bittnet (spółka portfelowa Grupy INC) udanie zadebiutowały na głównym rynku giełdy w Bukareszcie BVB. W pierwszych minutach handlu walory spółki rosły o ponad 5 proc. Dodatkowa spółka zapisała się w historii rumuńskiego rynku kapitałowego, gdyż jako pierwsza przeszła z alternatywnego rynku AeRO na rynek główny.