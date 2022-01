Grupa MOL przejmie ponad 400 stacji paliw od Lotosu

Grupa MOL rozpocznie działalność w Polsce dzięki przejęciu 417 stacji paliw działających w całym kraju pod marką Lotos. Dzięki tej, wartej 610 mln USD transakcji, Grupa stanie się trzecim największym graczem na rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce

W ramach umowy, PKN Orlen przejmie z kolei 185 stacji paliw Grupy MOL na Węgrzech i Słowacji wycenionych na 259 mln USD

Dzięki przejęciu, MOL wyprzedza własne plany strategiczne na rok 2025, rozbudowując sieć stacji paliw do blisko 2400 obiektów

Transakcja oczekuje jeszcze na akceptację Komisji Europejskiej dla planu połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos

Grupa MOL podpisała dziś z Grupą Lotos i PKN Orlen umowy dotyczące sprzedaży i zakupu aktywów. W ramach porozumienia, MOL przejmie 417 stacji paliw w Polsce, stając się trzecim największym graczem na lokalnym rynku detalicznej sprzedaży paliw. Jednocześnie, firma zawarła długoterminową umowę na dostawy paliw silnikowych dla nowo nabytej sieci stacji. Zawarte dziś umowy wpisują się w aktualną długoterminową strategię rozwoju Grupy MOL „SHAPE TOMORROW” 2030+.

Polska będzie dziesiątym krajem, w którym, dzięki ogłoszonej dziś transakcji, Grupa MOL pojawi się ze swoją ofertą detaliczną. Łączna liczba stacji działających pod pięcioma markami w ramach portfolio Grupy wzrośnie zaś z 1943, do 2390. Liczba ta obejmuje również zakupione niedawno stacje OMV w Słowenii (120 obiektów) oraz 95 nowych stacji paliw na terenie Węgier i Słowacji. Umowy te oczekują jeszcze na zgody właściwych organów.

W wyniku zawartych dziś umów, MOL stanie się jednym z najważniejszych graczy na polskim rynku. Jako znakomita okazja do rozwoju biznesu, transakcja ta wpisuje się w ambitne plany Grupy w zakresie rozwoju segmentu detalicznego.

“Ta umowa to dla nas ważny krok na naszej drodze do transformacji biznesu, którą rozpoczęliśmy w 2016 r., a w ub.r. jeszcze przyspieszyliśmy, aktualizując naszą strategię. Przejęcie udziałów w złożu ACG w Azerbejdżanie, budowa nowej fabryki polioli na Węgrzech czy wreszcie wejście na rynek polski, to najważniejsze działania zmierzające do realizacji naszych celów biznesowych. Dzięki tej transakcji zyskamy dostęp do największego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, mogąc zaoferować nasze produkty i usługi niemal 40 milionom potencjalnych klientów. Węgrzy i Polacy mają podobne doświadczenia historyczne, a naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w regionie. Jestem przekonany, że ta umowa wpłynie również na dalsze wzmocnienie korytarza energetycznego północ-południe – powiedział Zsolt Hernádi, Prezes i CEO Grupy MOL.

“To przełomowy moment dla polskiego sektora paliwowego. Już niebawem domkniemy przejęcie Grupy Lotos, transakcję, która ma przysłużyć się całej polskiej gospodarce, obu zaangażowanym spółkom, ich klientom, pracownikom i akcjonariuszom. Od samego początku tego procesu podkreślamy, że naszym priorytetem jest osiągnięcie dodatkowych korzyści ze środków zaradczych związanych z połączeniem, i właśnie to osiągnęliśmy. W segmencie detalicznym, wynegocjowaliśmy z naszym węgierskim partnerem wymianę aktywów, która bezpośrednio przyczyni się do realizacji planów geograficznej ekspansji, wzmacniając naszą sieć detaliczną na terenie Słowacji oraz otwierając zupełnie nowy dla nas rynek Węgierski – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PLN Orlen.

Najnowsza umowa pozwoli MOL na dalszą dywersyfikację działalności w regionie oraz wejście na największy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej. Nabyte w Polsce aktywa będą stanowić bazę dla dalszego rozwoju działalności Grupy w kraju, gdzie obecność MOL była do tej pory ograniczona. Dobre perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, wysoki poziom zmotoryzowania oraz perspektywy dalszego wzrostu konsumpcji paliw w średnim terminie stanowią o potencjale kraju w regionie. Zakupiona przez MOL sieć stacji paliw oferuje z kolei wyjątkową pozycję wzdłuż tras szybkiego ruchu, umożliwiając dalszy wzrost organiczny oraz rozwój oferty pozapaliwowej.

„Niespełna rok temu zaprezentowaliśmy strategię MOL 2030+, która zakładała rozbudowę sieci naszych stacji do 2200 obiektów w regionie do roku 2025. Wraz z dzisiejszą transakcją, już udało nam się znacznie wyprzedzić ten plan, wchodząc do Polski. Nie zwalniamy jednak tempa, ponieważ wierzymy, że segment usług konsumenckich ma przed sobą znaczący potencjał w związku z nadchodzącą transformacją energetyczną. Zamierzamy nadal świadczyć nasze usługi w zakresie mobilności wciąż rosnącej grupie klientów detalicznych, nadążając za ich zmieniającymi się potrzebami. Znakomita sieć stacji Lotos stanowi doskonałą bazę dla dalszego rozwoju – powiedział Peter Ratatics, wiceprezes wykonawczy ds. usług konsumenckich w Grupie MOL.

W ramach umowy, MOL zobowiązał się sprzedać na rzecz PKN Orlen 185 stacji paliw – 144 zlokalizowanych na Węgrzech i 41 w Słowacji – za kwotę 259 mln USD.

Transakcja oczekuje jeszcze na akceptację Komisji Europejskiej dla planu połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos