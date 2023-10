Na wyniki września pozytywnie wpływa wynik segmentu jubilerskiego. W markach odzieżowych segmentu accessible premium widać pewne oznaki odwrócenia trendu spadkowego z ostatnich miesięcy.

Sprzedaż VRG S.A. osiągnęła we wrześniu 2023 wartość 93,6 mln zł, o 2 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Narastająco w dziewięciu pierwszych miesiącach br. sprzedaż VRG wyniosła 899,2 mln zł (o 0,6 proc. mniej r/r).

Segment jubilerski VRG zanotował we wrześniu 15,7-procentowy wzrost, osiągając przychody o wartości 53,4 mln zł. Segment odzieżowy Grupy osiągnął sprzedaż równą 40,1 mln zł, o 18,5 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Kanały online odpowiadały we wrześniu za 10,3 proc. sprzedaży (w porównaniu z 11,8 proc. rok wcześniej).

– We wrześniu obserwowaliśmy pierwsze sygnały powrotu popytu w segmencie odzieżowym i wyhamowania spadków sprzedaży, których doświadczaliśmy w miesiącach letnich. Było to jednak niewystarczające, aby uniknąć spadków sprzedaży r/r. Nie bez znaczenia były wysokie temperatury w pierwszym miesiącu nowego sezonu, które zniechęcały do odświeżania garderoby. Dodatkowo popyt na odzieżowe marki naszego segmentu środkowego (tzw. accessible premium) pozostawał pod dalszą presją niestabilnej sytuacji makroekonomicznej – mówi Janusz Płocica, Prezes Zarządu VRG.

Grupie udało się lekko poprawić marżę na sprzedaży (wyniosła we wrześniu 54,8 proc. w porównaniu do 54,7 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej). Po dziewięciu miesiącach br. marża Grupy wyniosła 54,1 proc. (0,9 p.p. więcej r/r).

Jak podkreśla Prezes VRG, od strony ofertowej Grupa jest dobrze przygotowana na kolejne miesiące sezonu. W połowie września w W.KRUK zadebiutowała nowa kolekcja ambasadorska Martyny Wojciechowskiej. Pod koniec miesiąca wystartowała kampania reklamowa Vistuli, z Rafałem Rulskim i Rafałem Jonkiszem – ambasadorami najnowszej kolekcji DISCOVER YOURSELF. Niepokój nieustannie budzi pogoda, która nie sprzyja zakupom jesiennej i zimowej kolekcji, obecnej już w sklepach.

We wrześniu 2023 roku marki grupy VRG operowały na 52,6 tys. m2 powierzchni handlowej (o 1 proc. więcej niż rok wcześniej).