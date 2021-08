Hakerzy wykorzystują popularność gier mobilnych

Globalny rynek gier komputerowych do 2023 roku będzie wart nawet 200 mld dolarów. W samej Polsce co roku wydawanych jest blisko 500 nowych gier, natomiast roczne przychody sektora przekraczają 2 mld złotych. Blisko połowę przychodów branży generują gry mobilne, tworzone na smartfony i tablety, które – za sprawą postępujących zmian – zaczęły pełnić́ rolę przenośnych konsol. I choć 3/4 Polaków przyznaje się do gry na telefonie, to ponad 70 proc. polskich smartfonów wciąż nie jest zabezpieczona przed cyberatakami.

Współczesne urządzenia mobilne stały nie tylko narzędziem do prywatnej czy biznesowej komunikacji, lecz również konsumpcji rozrywki, stając się pełnoprawnymi platformami gamingowymi. Badanie Achilles przeprowadzone przez Check Point Software pokazuje, że co najmniej 40 proc. z nich jest z natury podatnych na cyberataki, a w blisko połowie organizacji co najmniej jeden pracownik pobrał złośliwą aplikację, która zagrażała sieciom i danym.

– Upowszechnienie smartfonów oraz związanych z nimi aplikacji, stworzyło nowe możliwości dla hakerów. Wiedząc, że smartfony nie są̨ odpowiednio zabezpieczone, cyberprzestępcy starają̨ się̨ wykorzystać użytkowników dla własnych korzyści. Włamując się̨, uzyskują dostęp do prywatnej i firmowej korespondencji, poufnych danych, plików osobistych lub naszych danych bankowych – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software w Polsce.

Na świecie sektor gamingowy generuje przychody większe niż branża filmowa i muzyczna razem wzięte. I choć – jak zauważają̨ eksperci IPOPEMA Securities – w skali globalnej Polska stanowi niewielką cześć́ rynku, (dokładnie 0,4 proc. udziału), zajmując 23 miejsce pośród innych krajów, to popularność gier i aplikacji może przysporzyć wiele kłopotów i realne straty. Tym bardziej, że większość Polaków (71 proc.) nie zabezpiecza swoich smartfonów. A sektor będzie rósł bardzo szybko.

– Obecnie uwarunkowania historyczne, a także niższa zamożność polskiego społeczeństwa wydają się̨ być́ głównymi przyczynami wyróżniania się̨ polskiego rynku gier na tle dosyć́ jednorodnej Europy. Postrzegamy to jednak jako czynniki przejściowe, które zapewne będą̨ zacierać́ się̨ w kolejnych latach, co jednocześnie wiązać się będzie z szybszym rozwojem rynku w Polsce. Tym samym wyższa dynamika wzrostu rynku a także poprawiająca się̨ fonetyzacja w segmencie gier Free-to-Play wydają̨ się̨ wysoce prawdopodobne, sprawiając, iż polski rynek gier może być́ postrzegany jako atrakcyjny sektor – tłumaczy Michał Wojciechowski, analityk IPOPEMA Securities.

Eksperci są przekonani, że wszyscy jesteśmy narażeni na ataki mobilne: co roku 97% organizacji doświadcza wielowektorowych ataków na urządzenia przenośne. Z kolei do końca 2021 roku koszt włamań́ oraz naruszeń́ aplikacji mobilnych ma – wg Intertrust – sięgnąć 1,5 mld dolarów! Raport Check Point Software ujawnia, że nawet popularne aplikacje mobilne, dostępne na znanych platformach jak Google Play, mają luki i stają się celem ataków cyberprzestępców.

W maju 2021 roku eksperci Check Pointa poinformowali, że błędne konfiguracje w aplikacjach ze sklepu Google Play naraziły na wyciek poufnych danych ponad 100 milionów użytkowników. Odkrycia pochodzą z badania 23 aplikacji – głównie rozrywkowych. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej obserwacje analityków pozwoliły wyodrębnić 56 szkodliwych aplikacji, często kierowanych do dzieci. Ukryte w nich złośliwe oprogramowanie „Tekya” zmuszało użytkowników do klikania w reklamy. Łącznie „szkodnik” zaszyty w aplikacjach pobrany został nawet milion razy!

– Coraz częściej dochodzi do ataków nie tylko na producentów gier, lecz samych graczy. Upowszechnienie smartfonów jako narzędzia do pobierania i korzystania z gier, stwarza szerokie możliwości dla hakerów. Gracze muszą mieć tego świadomość, zabezpieczać telefon i uchronić się̨ przed realnymi stratami. Rozwiązaniem, poza podstawowym stosowaniem dobrych praktyk użytkownika, jest również̇ zaawansowane oprogramowanie, do ochrony mobilnych urządzeń. W komunikatorze UseCrypt Messenger dla bezpieczeństwa użytkowników zaimplementowaliśmy rozwiązanie, pozwalające wykryć́ m.in. czy telefon nie został zhakowany – tłumaczy Marian Pijarski, prezes firmy UseCrypt, która jest autorem komunikatora znanego z wysokiego bezpieczeństwa.