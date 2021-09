Historyczny kwartał DO OK. Spółka szacuje przychody na poziomie 3,15 mln zł w III kwartale br.

DO OK SA, notowana na NewConnect firma specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych szacuje, że w trzecim kwartale br. osiągnie 3,15 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 31 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Spółka zakłada, że podtrzyma aktualną dynamikę wzrostu.

– Stale rozwijamy nasze kompetencje na rynkach zagranicznych. Wypracowane wyniki to skutek pozyskania nowych kontraktów na rynku estońskim, duńskim i fińskim oraz zwiększenie kontraktów na rynkach holenderskim i norweskim. Cieszymy się, że zaufanie klientów z tamtego regionu rośnie do DO OK i usług świadczonych przez naszych specjalistów. W czwartym kwartale spodziewamy się dalszego wzrostu. Aktualnie za przychody DO OK w 88 proc. odpowiadają klienci zagraniczni – mówi Dmitrij Żatuchin, prezes DO OK.

We wrześniu spółka nawiązała współpracę ze startupem z Estonii, który oferuje usługi oparte o technologię blockchain. DO OK w ramach współpracy będzie świadczył usługi programistyczne dla partnera z Estonii, a przychody, które może uzyskać z tej współpracy wynoszą 750 tys. zł.

– Współpraca z naszym startupowym partnerem z Estonii może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe do końca I kwartału 2022 r. Już teraz widzimy, że inwestycje w rozwój kompetencji DO OK dały wymierne efekty w postaci przekroczenia po raz pierwszy poziomu 3 mln zł przychodów w jednym kwartale – dodaje Dmitrij Żatuchin.

Na możliwości rozwoju DO OK wpłynęło też uzyskanie przez spółkę audytów ISO 9001 (jakość) i ISO 27001 (bezpieczeństwo danych), dzięki certyfikacji firma stała się jednym z niewielu software house’ów w Polsce posiadającymi takie standardy. Od początku lipca firma uzyskała status partnera zarządzanego przez Microsoft (ISV).

O spółce:

DO OK SA to spółka działająca od ponad 10 lat w branży IT. Od 2017 roku akcje firmy są notowane na rynku NewConnect. Głównym obszarem działalności DO OK to projektowanie i wytwarzanie dedykowanego oprogramowania. Firma koncentruje się na współpracy z klientami z takich branż jak logistyka, technologia medyczna, energetyka i zasoby, oraz produkcja inteligentnych urządzeń. Kluczowe rynki, na których oferuje swoje rozwiązania to Holandia, Dania, Norwegia, Estonia i Finlandia. Biura DO OK są zlokalizowane we Wrocławiu, Zielonej Górze, Alkmaar (Holandia) i Tallinnie (Estonia). DO OK od trzech lat jest aktywnym członkiem i współzałożycielem stowarzyszenia SoDA (Software Development Association Poland) oraz partnerem hubów technologicznych w Finlandii i Danii.