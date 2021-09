Hybrydowe miejsca pracy przyczyniają się do rozwoju aplikacji software’owych

Koronawirus zmienił sposób, w jaki pracujemy w trakcie pandemii i w jaki będziemy pracować w niedalekiej przyszłości. Procent personelu, który pracuje wyłącznie z domu, wzrósł szybko do szacowanej średniej 34 proc. w Europie i 35 proc. w USA, przyczyniając się do wyzwań dla wielu organizacji.

Przed pandemią Covid-19, wiele organizacji niechętnie pozwalało swoim pracownikom na regularną pracę z domu, ponieważ obawiały się one o wpływ takiej pracy na produktywność.

Jednakże badanie pokazało, że pracownicy pracujący z domu, spędzali mniej czasu na unikaniu pracy (różnica 15 proc.) oraz spędzali w sumie 1,4 dnia więcej na pracy co miesiąc, robiąc sobie jednocześnie więcej przerw. Pracownicy w środowisku domowym meldują, że są oni mniej rozpraszani przez współpracowników. Spędzają oni o 30 minut mniej na rozmowach na tematy niezwiązane z pracą oraz o 7 proc. mniej czasu rozmawiając z kierownictwem. Brak konieczności dojazdu był jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do zaoszczędzenia czasu. Pracownik oszczędza średnio 8,5 godziny tygodniowo dzięki temu, że nie dojeżdża do pracy. Rocznie daje to aż 408 godzin.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że wiele firm rozważa hybrydowe środowisko pracy, pozwalające na 2-3 dni pracy zdalnej, a resztę w biurze. Jak pokazuje ankieta 400 liderów w branży IT, hybrydowe miejsce pracy jest priorytetem i większość liderów IT optymistycznie patrzy na jego przyszłość — 57 proc. mówi, że są podekscytowani, a 44 proc. wskazało, że jest to krok w dobrym kierunku.

Model ten jest mimo to źródłem nowych wyzwań, takich jak płynna integracja tych pracujących z domu z zespołami w biurze, aby uniknąć rozbieżności, izolacji lub utraty wiedzy. W poszukiwaniu rozwiązań w tej kwestii kierownictwo zwraca się do technologii.

Menedżerowie IT określili Microsoft 365 (MSFT), Google Workspace (GOOG) i Zoom (ZM) jako najbardziej wpływowe aplikacje, z jakich korzystają ich organizacje. Konferencje wideo zostały uznane za najważniejsze narzędzie, na którym polegały organizacje w minionym roku (32 proc.), potwierdzając wpływ Zooma na nowe środowisko pracy.

W poniedziałkowy wieczór Zoom Video Technologies (ZM) ogłosiło zyski wynoszące 1,36 dolara na akcję oraz przychody o wysokości 1,03 miliarda dolarów, przewyższające oczekiwania analityków. Ten raport pokazał wytrwałość zysków — był to pierwszy miliardowy kwartał — ale informacja od zarządu ostrzegająca przed słabszym wzrostem w przyszłości spowodowała spadek ceny akcji w trakcie po godzinach. Zyski wzrosły o 54 proc. rok do roku, ale odnotowany wzrost rok do roku był najniższy, od kiedy firma stała się spółką publiczną. Fundamenty Zooma pozostają silne, z wysoką zyskownością i nadal rosnącą bazą klientów. Liczba klientów generujących ponad 100 tys. dolarów w końcowych 12-miesięcznych przychodach urosła do 2 278, co oznacza wzrost o 131 proc. rok do roku. Po kosmicznym wzroście w 2020 r. zaczynamy widzieć wolniejsze tempo wzrostu rok do roku, ale podstawowa baza klientów Zooma nadal rośnie.

Do innych narzędzi, z których korzystały organizacje, należy infrastruktura w Chmurze (23 proc.), jak Microsoft Azure, Amazon Web Services (AMZ), Google Cloud itd., aplikacje pakietu biurowego (11 proc.), jak Office365, G Suite, Dropbox Paper (DBX) itd., i oprogramowanie specjalistyczne (11 proc.), jak Salesforce (CRM), Adobe (ADBE) itd., co pokazuje, że technologie Chmury, konferencji wideo i pozwalające na zarządzanie zespołem zapewne odnotują dalszy wzrost. 73 proc. liderów w branży IT wskazało, że wykorzystanie aplikacji SaaS (ang. software as a service, oprogramowanie jako usługa) wzrosło w trakcie minionych 12 miesięcy. Większość organizacji korzysta z między 100 a 1000 aplikacji SaaS w ich sieci. Ponad 83 proc. liderów w branży IT przewiduje dodatkowe koszty w przyszłości związane z wdrożeniem i utrzymywaniem nowych sposobów pracy.

W świetle szybkiego wzrostu przypadków wariantu Delta na świecie, praca hybrydowa zostanie z nami zapewne na dłużej, pozwalając na przejście z pracy z domu do pracy z biura, i z powrotem. Korporacje dostrzegają zmniejszone wydatki na nieruchomości, a pracownicy widzą wyższą jakość życia, unikając podróży między domem, pracą, a domem.

Bogdan Maioreanu, analityk eToro w Rumunii