IdoSell (firma portfelowa MCI Capital) przejmuje największego gracza e-commerce na Węgrzech

Polska platforma sklepowa IdoSell, której właścicielem jest IAI (spółka portfelowa MCI) została właścicielem pakietu większościowego Shoprentera, największej firmy e-commerce na Węgrzech.

Zarówno IdoSell, jak i Shoprenter są liderami e-handlu w krajach, z których pochodzą. – Polski i węgierski rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie. To zaś wymaga szeroko zakrojonych działań. IdoSell było jedną z pierwszych, działających globalnie platform sklepowych w modelu SaaS. Wierzymy w to, że nasze ponad 20-letnie doświadczenie może pomóc w rozwoju e-commerce nie tylko w Polsce, ale także na Węgrzech i innych rynkach świata – mówi Paweł Fornalski, CEO w IdoSell.

IdoSell to największa i najbardziej dochodowa platforma e-commerce w Polsce. W czasie pandemii umocniła znacząco swoją pozycję na rynku. Sklepy internetowe IdoSell wygenerowały w tym czasie GMV (suma wartości transakcji zawartych na platformie) na poziomie 12,5 miliarda złotych. To trzy razy więcej niż druga co do wielkości platforma w Polsce.

Do niedawna IdoSell skupiało się głównie na polskim rynku. Jednakże rodzime firmy coraz aktywniej sprzedają poza granice Polski. W związku z tym firma zaczęła prowadzić kompleksowe działania, które wspierają sprzedawców w całej Europie i USA.

Ogromny sukces w Polsce i wyraźna przewaga technologiczna nad konkurencją sprawiła, że Shoprenter – wiodąca węgierska platforma e-commerce, zdecydowała się sprzedać spółce pakiet kontrolny, w zamian za pomoc w osiągnięciu podobnego sukcesu na Węgrzech.

– Nieustanne inwestycje IdoSell w rozwój oraz najlepsze jakościowo rozwiązania sprawiły, że zaufało nam wielu profesjonalnych sprzedawców. Dzięki temu sklepy działające na IdoSell zaczęły stanowić aż 17 proc. całego polskiego rynku e-commerce (dla porównania Allegro to 49 proc.). Nasze sukcesy zostały zauważone na rynkach europejskich. Dlatego też Shoprenter zdecydował, że najkorzystniejszą opcją do dalszego rozwoju, będzie połączenie firmy właśnie z IdoSell – mówi Paweł Fornalski.

IdoSell mogło pozwolić sobie na zakup większościowego pakietu Shoprentera m.in. dzięki wsparciu MCI, który od 2018 r. jest większościowym udziałowcem IdoSell. – Wspieramy spółkę w jej dynamicznym rozwoju i wzmacnianiu jej wiodącej pozycji na polskim rynku i wierzymy, że przejęcie Shoprentera będzie pierwszym istotnym krokiem w kierunku ekspansji międzynarodowej – mówi Filip Berkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej IAI z ramienia MCI.

– W e-commerce nie ma granic. Wokół tej tendencji będzie się orientować współczesny handel internetowy. IdoSell wspiera sprzedawców w integracji europejskiego rynku – tłumaczy Paweł Fornalski.

IdoSell obsługuje prawie 6,5 tys. sklepów internetowych, wspiera ich rozwój i maksymalizuje wyniki sprzedaży. Z usługi korzystają m.in. Denley, Humbi, E-zebra, Royal Fashion, Ozonee, Primavera, Paese czy ZooArt. W roku 2020 w e-sklepach opartych na platformie IdoSell, zawarto ponad 50 milionów transakcji o wartości 12,5 miliarda złotych.