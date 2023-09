Inflacja PPI w USA wyższa od prognoz

W sierpniu inflacja producencka w USA wyniosła 1,60% r/r oraz 0,70% m/m. PPI zaskoczyła negatywnie i była wyraźnie wyższa niż prognozy, zakładające wzrost cen u producentów o 1,20% r/r i 0,40% m/m.

To drugi z rzędu rosnący i wyższy niż prognoza odczyt PPI. A to w połączeniu z sierpniową, wyższą niż zakładano inflacją konsumencką prawdopodobnie przesądzą przyszłotygodniową podwyżkę stóp procentowych przez FED. Walka z rosnącymi cenami trwa, a to oznacza, że scenariusz recesyjny wciąż pozostaje na stole.

Szymon Gil, Makler Michael / Ström Dom Maklerski