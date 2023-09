EBC podniósł stopy procentowe

Ekonomiści przed decyzją nie byli zgodni, czy nastąpi jeszcze jedna podwyżka czy stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Ostatecznie EBC po raz kolejny podniósł stopy procentowe o 25pb. Decyzja jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie i nie została jeszcze w pełni opanowana – to uzasadnia słuszność decyzji EBC. Obawy o uporczywość inflacji wysuwają się na pierwszy plan przed ryzyko recesji w gospodarkach strefy euro.

Wydaje się, że jest to już ostatni ruch w cyklu, a EBC przechodzi teraz w tryb oczekiwania. Nie zmienia to jednak faktu, że dzisiejsza podwyżka pokazuje determinacje EBC do opanowania inflacji.

Odnosząc decyzję EBC do Polski, można stwierdzić, że z pewnością nie jest ona wsparciem dla retoryki RPP. Stopy procentowe we wrześniu idą w dwóch przeciwnych kierunkach.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski