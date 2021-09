Inflacja w Polsce najwyższa od 20 lat

We wtorek miała miejsce publikacja szybkiego szacunku inflacji CPI w Polsce. Według wstępnych danych GUS wskaźnik ten wzrósł w sierpniu do 5,4% r/r z 5,0% r/r w lipcu, co było zaskoczeniem dla analityków,, którzy prognozowali 5,2 proc. (jedynie najbardziej pesymistyczne prognozy wskazywały na 5,4%). W związku z tym wzrost inflacji CPI już piąty miesiąc z rzędu przekraczał górną granicę pasma dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP, tj. 3,5%. Na początku tego tygodnia Polska Agencja Prasowa opublikowała wywiad z prezesem NBP, w którym A. Glapiński utrzymuje gołębią wymowę dotyczącą perspektyw polityki pieniężnej, zatem najwyższy od 20 lat odczyt inflacji nie przekłada się na zmiany w retoryce NBP.

W piątek miała miejsce publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na to, że dane z rynku pracy mają obecnie kluczowy wpływ na politykę amerykańskiej Rezerwy Federalnej, wiążącej odbudowę rynku pracy po pandemii z podejmowaniem dalszych kroków w kwestii poziomu stóp procentowych w USA, inwestorzy skupiali na nich swoją uwagę. Dane okazały się negatywną niespodzianką dla rynku. Zatrudnienie wzrosło w sierpniu jedynie o 235 tys. etatów, a konsensus prognoz wskazywał na wzrost o 750 tys. Miesiąc wcześniej wzrost ten był dużo większy i po rewizji w górę wyniósł 1,053 mln. Tak negatywne dane wpłynęły na osłabienie dolara oraz przełożyły się na kontynuację wzrostów na metalach szlachetnych. Złoto zakończyło miniony tydzień na poziomie 1827,73 USD za uncję, a srebro podrożało do 24,72 USD.

W tym tygodniu odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej: w środę jednodniowa debata a w czwartek konferencja prezesa NBP ze stacjonarnym udziałem dziennikarzy.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND TFI S.A.