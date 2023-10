Inflacja w Polsce spada

Inflacja CPI w październiku wyniosła 6,5% r/r. Jest to istotny spadek względem poprzedniego miesiąca, gdzie wskaźnik wskazał 8,2%. Tak mocny spadek inflacji w tym miesiącu był oczekiwany, lecz wynika przede wszystkim z efektów bazy. Rok temu w październiku inflacja wynosiła ponad 17%. Odczyt jak to często bywa zaburzają pewne czasowe czynniki. Tym razem były to niskie ceny paliw na stacjach w pierwszej połowie miesiąca, które obecnie dynamicznie wzrastają.

Pomimo tego w październiku po raz pierwszy od 5 miesięcy odnotowano inflację w relacji miesięcznej. Nie spodziewam się, żeby w kolejnych miesiącach roku inflacja spadała w podobnym tempie (odbicie cen paliw, wzrost cen żywności, wysoka baza). Na koniec roku wskaźnik CPI powinien wskazywać podobną wartość jak odczyt z października. Procesy dezinflacyjne spowalniają a wskaźnik inflacji w kolejnym roku może być mocno zależny od decyzji administracyjnych.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski