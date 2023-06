Inflacja w strefie euro spadła w maju bardziej niż oczekiwano. Wstępne dane pokazują, że roczna stopa inflacji w strefie euro spadła do 6,1% w maju z 7% w kwietniu. Globalne czynniki dezinflacyjne powodują, że inflacja konsumencka podąża tym samym trendem co inflacja producencka, która w ostatnich miesiącach mocno wyhamowała. W relacji m/m ogół cen utrzymał się na tym samym poziomie. Patrząc na poszczególne komponenty odczytu widzimy, że jest to zasługa energii (-2,2% m/m), podczas gdy ceny w pozostałych kategoriach lekko wzrastały.

Strefa euro nadal jest jednak inflacyjnie podzielona. Wskaźnik powyżej 10% utrzymuje się w Estonii, Litwie, Łotwie i Słowacji. Z kolei w Belgii czy Hiszpani majowy wskaźnik był bliski 3%.

Europejski Bank Centralny spotyka się 15 czerwca, aby podjąć decyzję w sprawie polityki pieniężnej. Pozytywne zaskoczenia inflacyjne z Niemiec, Francji czy Hiszpanii mogą wpłynąć na dalsze decyzje EBC, w tym o możliwym zakończeniu cyklu podwyżek wcześniej niż sądzono. Dodatkowo pojawiają się dane, które pokazują, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych zaczynają przynosić efekty. Np. niemiecka gospodarka kurczy się drugi miesiąc z rzędu. Kanał stopy procentowej ma to do siebie, że zaczyna działać w pełnym wymiarze z pewnym opóźnieniem.

Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski