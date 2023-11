Inflacja w strefie euro spada

Kolejny miesiąc spadku inflacji w strefie euro. Według wstępnego odczytu w listopadzie inflacja CPI w strefie euro spadła w ujęciu rocznym do 2,4 proc. względem 2,9 proc. w poprzednim miesiącu. Podobnym torem podążył wskaźnik bazowy, który spadł do 3,6 proc. wobec 4,2 proc. Odczyty okazały się niższe niż zakładał konsensus rynkowy, oba o 0,3 proc. Obok deflacji w cenach energii w tym miesiącu inflacja hamuje również w usługach (-0,9 proc. m/m). Wydaje się, że to właśnie w usługach w nadchodzących miesiącach możemy obserwować dalsze procesy dezinflacyjne. Dane o inflacji są potwierdzeniem słuszności dotychczasowej polityki monetarnej EBC. Mocne zacieśnienie przynosi efekty w walce z inflacją, z drugiej strony prowadzi do recesji. Aktywność gospodarcza w strefie euro spada kolejny miesiąc z rzędu, na co wskazują odczyty PMI.

Jeszcze jednak nie czas mówić o obniżkach stóp procentowych. Wydaje się, że EBC jest dalej zdeterminowany w utrzymaniu swojej polityki pomimo osłabienia aktywności gospodarczej. Na pierwsze obniżki trzeba zapewne poczekać jeszcze kilka miesięcy. Uczestnicy rynku już jednak wyceniają kilka obniżek stóp procentowych w 2024 r., a niskie odczyty inflacji dodatkowo wpływają na przesunięcia oczekiwań w kierunku jeszcze szybszego luzowania, które ma rozpocząć się już w kwietniu. Kolejne miesiące pokażą, czy w tym momencie rynek nie jest zbyt optymistyczny, co do ścieżki stóp procentowych.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski