Inflacja w usługach utrzymuje się na podwyższonym poziomie

Inflacja CPI w strefie euro w czerwcu wyniosła 2,5 proc. r/r. Odczyt jest zgodny konsensusem rynkowym. Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 2,9 proc. r/r. Tutaj odczyt okazał się nieco wyższy niż prognozy (2,8 proc.). Wskaźnik inflacji już od dłuższego czasu utrzymuje się poniżej 3 proc. i jest w okolicach celu EBC wyznaczonego na 2 proc.

W ujęciu miesięcznym ceny rosły o 0,2 proc. Po raz kolejny jednak wskazujemy na utrzymującą się podwyższoną inflację w usługach. W ostatnim miesiącu ceny usług rosły o 0,6 proc. m/m, a roczny wskaźnik wciąż wynosi 4,1 proc. r/r. Ponadto presja cenowa w tym sektorze może utrzymywać się w kolejnych miesiącach.

Te dane nie dają pewności co do trwałego zejścia inflacji do celu. Decyzje EBC pozostają zależne od napływających danych. EBC rozpoczął już cykl obniżek, pytaniem pozostaje jego tempo. Wydaje się, że w tym roku zobaczymy jeszcze maksymalnie dwie obniżki stóp procentowych po 25pb.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski