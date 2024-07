Tragiczna sytuacja przewoźników drogowych – zapowiadają protesty

Przewoźnicy drogowi będą protestować, bo ich sytuacja jest gorzej niż dramatyczna. Północna Izba Gospodarcza apeluje do Rządu o większe zaangażowanie w ten temat.

– Nie rozmawiamy o sytuacji teoretycznej, a naprawdę realnym zagrożeniu falą bankructw, szczególnie wśród mniejszych firm. Przewoźnicy drogowi i ogólnie sektor transporty jest narażany na rosnące koszty, przy jednoczesnym drastycznym ograniczaniu możliwości zarabiania pieniędzy. Uważamy, że postulaty tej grupy zawodowej są słuszne i należy doprowadzić do tego, by Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doprowadziło do ich realizacji. Bierność ze strony tych instytucji jest dla nas niepokojąca – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Apel do Ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie blisko współpracuje z Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych. Jesteśmy świadomi, że regularne protesty na ulicach Szczecina i województwa zachodniopomorskiego są dla mieszkańców kłopotliwe, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Nie możemy jednak ignorować racjonalnych postulatów silnej grupy zawodowej, która znalazła się w bardzo trudnym momencie funkcjonowania.

Północna Izba Gospodarcza jest gotowa podjąć się mediacji między przewoźnikami, a merytorycznymi ministerstwami.

– Pismo, które otrzymaliśmy od Pana Piotra Małolepszaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury jest napisane w bardzo koncyliacyjnym tonie, zapewniającym o chęci współdziałania przy rozwiązywaniu problemów sektora transportowego, bardzo nas to cieszy, ale jednocześnie nie mamy wrażenia, by Rząd potraktował ten temat priorytetowo, a sytuacja ewidentnie tego wymaga – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Otrzymaliśmy informację, że resort infrastruktury zwrócił się do Pani Agnieszki Dziemianowicz- Bąk, Ministry Rodziny, pracy i Polityki Społecznej akceptację rozwiązań prawnych w zakresie postulatu tymczasowego zmniejszenia obciążeń z tytułu składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy towarowe drogą lądową. Propozycja ma być analizowana. Apelujemy do Pani Ministry o to, by zajęła się sprawą pilnie. Przedsiębiorcy potrzebują wsparcia, ważne, by te akcenty postawione były teraz na wspieranie branży, która wypracowuje kilka procent polskiego PKB, a obecnie chyli się ku upadkowi – mówi Hanna Mojsiuk.

„Jesteśmy mniej konkurencyjni niż Litwa, Rumunia i Bułgaria”

Tymczasem Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych szykuje się do trzeciego w ciągu trzech tygodni protestu w Szczecinie i zapowiada działanie do skutku.

– Otrzymujemy deklaracje pomocy, ale jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury nie mówi o liczbach i skali pomocy, a ta nie jest pod żadnym pozorem wystarczająca. Wielokrotnie mówiliśmy, że na tle konkurencji z innych krajów np. Litwy, Rumunii czy Bułgarii jesteśmy około 500 Euro poniżej poziomu finansowego, który możemy zaoferować naszym klientom. To drastycznie zmniejsza naszą konkurencyjność – mówi Piotr Krzyżankiewicz, wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

– Pojawiają się odpowiedzi na pisma, ale nie powodują one rozwiązania problemu. Jesteśmy zmuszeni więc do protestowania. Nasi posłowie również nie kwapią się do pomocy i podjęcie realnych działań – dodaje Krzyżankiewicz.

Północna Izba Gospodarcza kolejny raz będzie interweniować w tym temacie. Tym razem adresatem naszego stanowiska będzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.