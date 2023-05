Inflacja w USA kolejny raz poniżej oczekiwań!

Inflacja za kwiecień wyniosła w USA 4,90% r/r wobec oczekiwań analityków na poziomie 5,00%. W skali miesiąc do miesiąca ceny wzrosły natomiast jedynie o 0,40%, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Inflacja kolejny raz spada i zaskakuje pozytywnie. Na ostatnim posiedzeniu FED-u przestano posługiwać się frazą o konieczności kolejnych podwyżek stóp. Może to oznaczać, że ostatnia podwyżka była dosłownie ostatnią i do tego niewielką (25 pb.). Ten odczyt inflacyjny jest kolejnym argumentem przemawiającym za zakończeniem cyklu podwyżek. A na horyzoncie coraz wyraźniej widzimy pierwsze obniżki. Indeksy giełdowe zareagowały wzrostem, a dolar osłabieniem względem podstawowych walut. Mamy książkowe utwierdzeniu rynku, który już wita się z pivot-em FED-u.

Szymon Gil – Makler Papierów Wartościowych Domu Maklerskiego Michael/Ström