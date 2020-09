Infobip wprowadza na rynek „Moments” – nowe rozwiązanie ułatwiające kontakt z klientem

Infobip, firma specjalizująca się w globalnej komunikacji w chmurze, uruchomiła „Moments” – kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji komunikacji omnichannel, umożliwiające markom lepsze zrozumienie i dotarcie do konsumenta w erze postępującej cyfryzacji. „Moments” w ramach jednej platformy integruje i automatyzuje komunikację poprzez kanały takie jak WhatsAPP, Viber, Facebook Messenger, ale też e-mail, SMS czy RCS, pozwalając firmie na zaawansowaną personalizację kontaktu z klientem.

Wszelkie inicjatywy przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej ich biznesów uległy znacznemu przyspieszeniu ze względu na pandemię koronawirusa. „Moments”, autorskie rozwiązanie Infobip, umożliwia marketerom budowanie trwałych relacji z klientami w ramach szerokiego zakresu najpopularniejszych na świecie cyfrowych kanałów komunikacji. Należą do nich aplikacje do czatu (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Line, KakaoTalk itp.), SMS, e-mail, głos, aplikacje mobilne, strony internetowe, ale też nowe kanały zyskujące coraz większą popularność takie jak RCS.

„Moments” pomaga markom tworzyć, aktywować i śledzić kampanie marketingowe, które korespondują z osobistymi preferencjami komunikacyjnymi klientów. Dzięki zintegrowaniu w obrębie jednej platformy najpopularniejszych kanałów komunikacyjnych, marki mogą docierać do klientów bezpośrednio za pomocą spersonalizowanych treści, co wraz z poprawą efektywności komunikacyjnej na linii klient-firma wpływa pozytywnie na efektywność biznesową i lepsze wyniki sprzedażowe.

„Dla marek, które chcą wzbudzać zaufanie i lojalność, znajomość klienta w stopniu podstawowym może okazac się niewystarczająca. By osiągać ponadprzeciętne efekty trzeba go zrozumieć w jak najpełniejszym wymiarze, a także wiedzieć jakie są jego preferencje i zwyczaje komunikacyjne. Niektóre kanały, takie jak na przykład WhatsApp, są obecnie powszechnie używane do wszystkiego – od komunikacji z lekarzem po dostawę artykułów spożywczych. Dlatego ważne było dla nas, by uwzględnić charakter tego zjawiska w ramach jednego rozwiązania i pozwolić marce spotkać się z klientami tam, gdzie oni już są, respektując przy tym ich zwyczaje. Przykładowo SMS-y są zwykle odczytywane natychmiast, podczas gdy e-mail może znajdować się w czyjejś skrzynce przez chwilę, nie rodząc konieczności natychmiastowej odpowiedzi. Chodzi o zrozumienie ekosystemu komunikacyjnego i umiejętne zaplanowanie wokół niego zaangażowania klientów. Opierając się na ich zachowaniach, nasze rozwiązanie „Moments” umożliwia marketerom oferowanie prawdziwie zindywidualizowanych doświadczeń poprzez dostarczanie komunikatów za pośrednictwem najszerszej gamy kanałów komunikacyjnych z których korzysta współczesny konsument. Odpowiada to na bieżące zapotrzebowanie na szyte na miarę i bardziej zorientowane na konkretnego klienta działania marketingowe, co jest bezpośrednim efektem zmian spowodowanych pandemią – wyjaśnia Adrian Benic, wiceprezes ds. produktu w Infobip.

Kluczowe funkcje „Moments” to:

Proste zarządzanie kampaniami w wielu kanałach . Marketerzy uzyskują możliwość przeprowadzania kampanii w szerokiej gamie kanałów, za pośrednictwem jednego czytelnego interfejsu.

. Marketerzy uzyskują możliwość przeprowadzania kampanii w szerokiej gamie kanałów, za pośrednictwem jednego czytelnego interfejsu. Ujednolicone dane klientów . Rozwiązanie pomaga tworzyć bogatsze profile klientów poprzez łączenie i ujednolicanie danych z wielu źródeł. Umożliwia to firmom lepsze zrozumienie potrzeb klientów i tworzenie skuteczniejszych, spersonalizowanych kampanii.

. Rozwiązanie pomaga tworzyć bogatsze profile klientów poprzez łączenie i ujednolicanie danych z wielu źródeł. Umożliwia to firmom lepsze zrozumienie potrzeb klientów i tworzenie skuteczniejszych, spersonalizowanych kampanii. Inteligentniejsza segmentacja odbiorców . Dzięki „Moments” kampanie informacyjne mogą być „szyte na miarę” i jednocześnie realizowane na dużą skalę, dzięki możliwości segmentacji odbiorców na podstawie wydarzeń, tagów lub zachowań.

. Dzięki „Moments” kampanie informacyjne mogą być „szyte na miarę” i jednocześnie realizowane na dużą skalę, dzięki możliwości segmentacji odbiorców na podstawie wydarzeń, tagów lub zachowań. Automatyzacja marketingu. Rozwiązanie umożliwia wieloetapową automatyzację kampanii oraz daje sposobność do natychmiastowej reakcji na działania klientów związane z marką.

Rozwiązanie umożliwia wieloetapową automatyzację kampanii oraz daje sposobność do natychmiastowej reakcji na działania klientów związane z marką. Zaawansowana analityka. Dzięki analizie zdarzeń i segmentów firmy mogą skutecznie optymalizować relacje z klientami, w oparciu o rozbudowane raporty. „Moments” daje również możliwość przetestowania, które komunikaty i kanały najbardziej angażują klientów, dzięki testom A/B.

„Wprowadzenie Moments idealnie wpisuje się w naszą misję przekształcania komunikacji biznesowej w bardziej bezpośrednią i naturalną w momencie gdy z roku na rok, coraz więcej ludzi kupuje za pośrednictwem aplikacji i urządzeń mobilnych. Chcemy pomóc marketerom w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji, która będzie decydowała o powodzeniu biznesu nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości” – podsumowuje Adrian Benic.