Infobip wraz z Play z pierwszą w Polsce kampanią marketingową RCS

Infobip, globalny dostawca usług komunikacji w chmurze, uruchomił pierwszą kampanię marketingową RCS w Polsce wraz z operatorem Play. RCS, czyli Rich Communication Services, powszechnie uznawany jest za następcę SMS-a, znacznie rozszerzając jego możliwości o szereg funkcji multimedialnych atrakcyjnych dla marek. Format z powodzeniem działa już w 55 krajach za pośrednictwem 88 operatorów.

„RCS to obok 5G jeden z najsilniejszych trendów na rynku telekomunikacyjnym. Dlatego cieszymy się, że stoimy za przełomem, jakim niewątpliwie jest uruchomienie pierwszej kampanii RCS w Polsce, tym bardziej, że naszym partnerem jest Play. RCS to wygodny i angażujący kanał marketingowy zarówno dla firm, jak i konsumentów, i jesteśmy pewni, że wiele marek aktywnie weźmie udział w tworzeniu i napędzaniu nowego ekosystemu mobilnego w Polsce. Zwłaszcza, że daje on o wiele większe możliwości niż poprzedzający go SMS, będąc prawdziwym kombajnem multimedialnym. Nie bez powodu mówimy o nowym standardzie komunikacji mobilnej, gdyż zmiany są rewolucyjne” – mówi Magdalena Dudek, Country Manager w Infobip.

„W Play wierzymy w innowacyjne rozwiązania, podnoszące jakość usług, które oferujemy naszym klientom. Partnerstwo z wiodącymi dostawcami produktów do komunikacji marketingowej, takimi jak Infobip, pozwala nam wykorzystać ich dotychczasowe doświadczenie i szybko wprowadzić kampanie RCS dla klientów biznesowych w Polsce. RCS pozwala naszym abonentom i partnerom komunikować się bardziej swobodnie i skutecznie, dzięki nowym możliwościom wynikających z ewolucji technologicznej. Dostarczanie bogatych i elastycznych narzędzi pomaga zapewnić naszym klientom najlepsze doświadczenia” – uważa Jerzy Klimaszewski, Kierownik Działu Partnerstw i Rozwoju Biznesu, dep. Hurtu Play.

RCS pozwala markom na interakcję z konsumentami za pośrednictwem obrazów, filmów i linków, zapewniając im doskonałe doświadczenia w wielu obszarach kluczowych z punktu widzenia biznesu – od obsługi klienta po handel elektroniczny i mobilny. Zweryfikowany nadawca wiadomości jest oznaczony oficjalną nazwą firmy, logo i kolorami, aby wizualnie był znacznie bardziej rozpoznawalny i jednocześnie bezpieczny dla odbiorcy wiadomości.

Do obsługi klienta i ogólnych zapytań marki mogą korzystać z chatbotów RCS, automatyzując interakcję z klientami i zmniejszając obciążenie zasobów call center. RCS daje również możliwość sprawdzenia w czasie rzeczywistym dostępności usług lub produktów. Komunikacja w tym przypadku przebiega bez konieczności wymieniania się dodatkowymi numerami kontaktowymi i nie wymaga dodatkowych formalności. Funkcje multimedialne pozwalają również markom prezentować różne przedmioty bezpośrednio w aplikacji do przesyłania wiadomości.

Infobip do partnerstwa z Play wniósł swoje bogate doświadczenia w zakresie komunikacji biznesowej RCS, poparte szeregiem wdrożeń formatu w wielu krajach na całym świecie. To obecnie jeden ze światowych liderów we wdrażaniu komunikacji RCS dla globalnych marek. Wśród jego klientów znajduje się m.in. Uber, a wśród strategicznych partnerów Vodafone i Google.