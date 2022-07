InteliWISE ma nowego właściciela. Efecte kupi 90 proc. akcji

Notowany na fińskiej giełdzie Nasdaq First North, Efecte Plc zostanie właścicielem 90 proc. akcji InteliWISE w wyniku rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji InteliWISE. Przewidywany termin rozliczenia to 1 lipca. Jednocześnie wydłużony został termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji do 6 lipca, aby zapewnić pozostałym akcjonariuszom ostateczną możliwość sprzedaży akcji w zaproszeniu.

Dobrowolne zaproszenie do sprzedaży akcji InteliWISE zostało ogłoszone przez Efecte 27 maja 2022 r. Na koniec okresu subskrypcji (29 czerwca) inwestorzy złożyli nieodwołalne oferty sprzedaży na łączną liczbę 6.175.244 mln akcji, czyli 90,03 proc. kapitału zakładowego. Efecte zrealizuje transakcje zakupu tych akcji, a przewidywana data jej rozliczenia to 1 lipca 2022 r.

– Cieszę się mogąc ogłosić sukces transakcji. Pomagamy ludziom w digitalizacji i automatyzacji ich pracy, a transakcja jest kolejnym ważnym krokiem w budowie wiodącej europejskiej alternatywy dla globalnych korporacji w naszej branży. Jestem bardzo podekscytowany dołączeniem zespołu InteliWISE do rodziny Efecte. Razem jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. – komentuje Niilo Fredrikson, CEO Efecte.

Jednocześnie Efecte zdecydowało o przedłużeniu zapisów w ramach zaproszenia do 6 lipca 2022 r., aby zapewnić pozostałym akcjonariuszom InteliWISE ostateczną możliwość odpowiedzi na zaproszenie. Przewidywana data rozliczenia zapisów otrzymanych w przedłużonym okresie to 11 lipca.

– Zgodnie z zapowiedziami, naszym planem jest wycofanie InteliWISE z obrotu giełdowego oraz integracja spółki z Efecte. Po przejęciu dotychczas złożonych zapisów możemy przeprowadzić ten proces. Z przyjemnością przedłużamy okres subskrypcji o około tydzień, aby umożliwić wszystkim pozostałym akcjonariuszom InteliWISE uzyskanie tej samej atrakcyjnej ceny i premii, jaką oferujemy. Możemy wycofać z obrotu i przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcjonariuszy, nawet jeśli nie osiągniemy 95 proc. akcji, dlatego akcjonariusze InteliWISE, którzy nie zgłoszą się do zaproszenia, ryzykują znacznie dłuższy czas na sprzedaż swoich akcji. – dodaje Niilo Fredrikson.

Po ogłoszonym dziś przedłużeniu zapisów do 6 lipca 2022 r., okres przyjmowania zgłoszeń nie będzie dalej przedłużany. Natomiast jeżeli suma zapisów będzie mniejsza niż 95 proc. akcji InteliWISE, to Efecte zamierza ogłosić formalne wezwanie na akcje InteliWISE, aby wycofać akcje z obrotu giełdowego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zrealizowanie formalnego wezwania do wycofania akcji z obrotu giełdowego umożliwiłoby Efecte rozpoczęcie procesu wycofania akcji InteliWISE z obrotu w alternatywnym systemie obrotu (ASO) NewConnect niezależnie od liczby złożonych zapisów w odpowiedzi na to wezwanie. Według Efecte, firma nawet w tym scenariuszu nie zamierza podnosić ceny z poziomu 3,99 zł za jedną akcję. Po wycofaniu spółki z giełdy Efecte zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych (tzw. squeeze out).