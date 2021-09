iTaxi przekształca się w spółkę akcyjną. Do zarządu dołącza Gaweł Boguta

iTaxi na rynku działa od ponad 9 lat. Do tej pory firma prowadziła działalność w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z dynamicznym rozwojem platformy oraz dalszymi planami w zakresie rozwijania technologii i konsolidacji rynku, iTaxi zmienia formę prawną i w ciągu najbliższych tygodni, zaraz po zmianie w KRS, rozpocznie działalność jako spółka akcyjna. Zmianie uległ również skład zarządu, do którego dołączył dotychczasowy dyrektor IT – Gaweł Boguta.

iTaxi, polska platforma technologiczna, łącząca taksówkarzy i pasażerów poprzez nowoczesną aplikację mobilną, na rynku działa od ponad 9 lat. Na czele firmy stoją Jarosław Grabowski – CEO oraz Renata Bardecka, Wiceprezes zarządu, Chief Financial Officer (CFO) i Andrzej Padziński, członek zarządu, dyrektor ds. floty i rozwoju biznesu. Dotychczas formą prawną prowadzonej działalności była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W sierpniu br. firma przekształciła się w spółkę akcyjną, a do zarządu dołączył Gaweł Boguta, dyrektor IT.

– Ostatnie lata w iTaxi to nieustający rozwój – zmianie uległa nie tylko sama platforma technologiczna, ale i struktura firmy, do której pod koniec 2019 dołączyła krakowska firma Radio Taxi Barbakan, a w czerwcu br. wrocławski Wicar Taxi. W październiku w ramach iTaxi pojawi się kolejna, tym razem warszawska korporacja – MPT. Konsolidacja polskiego rynku przewozów taxi jest wpisana w naszą długofalową strategię działania – naszym klientom biznesowym i indywidualnym chcemy oferować dostęp największej floty pojazdów taxi, z licencjonowanymi kierowcami, oraz z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do zamawiania i raportowania przejazdów. Mamy również poczynione inwestycje w obszarze floty, która już wkrótce zostanie zasilona w nowoczesne pojazdy elektryczne. Rynek taksówkarski rośnie, a my razem z nim. Popyt na nasze usługi jest ogromny – komentuje Jarosław Grabowski, Prezes Zarządu iTaxi.

W czerwcu br. wzrost liczby wszystkich przejazdów vs czerwiec 2020 wyniósł 23%. Najszybciej rośnie liczba przejazdów biznesowych. Polacy wrócili do biur, co może potwierdzić liczba umów na usługi taxi, które iTaxi podpisało w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Do grona klientów spółki dołączyło blisko 1 000 nowych firm. Obecnie z usług iTaxi korzysta blisko 50 000 użytkowników biznesowych.

– Decyzja o przekształceniu iTaxi w spółkę akcyjną była naturalną konsekwencją naszego intensywnego rozwoju, a także wszystkich innych strategicznych zmian, które w ostatnim czasie miały miejsce w naszej organizacji. Zmiana ta ułatwi nam również realizację kolejnych zaplanowanych inicjatyw – komentuje Jarosław Grabowski, Prezes Zarządu iTaxi.

Wraz z przekształceniem spółki, Rada Nadzorcza powołała do zarządu Gawła Bogutę, dyrektora IT, któremu powierzono rolę członka. Gaweł Boguta ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze IT, które zdobywał pracując na kierowniczych stanowiskach w jednych z najszybciej rozwijających się spółek w Polsce. Do iTaxi, w roli dyrektora IT, dołączył na początku 2016. Obecnie jest odpowiedzialny m.in. za budowanie przewagi technologicznej iTaxi oraz bliską współpracą z managementem firmy. Bezpośrednio przed dołączeniem do spółki przez prawie 3 lata pełnił rolę Kierownika Działu Projektów Biznesowych w LUX MED, zarządzając ponad 50-osobowym zespołem.

– Cieszę się, że iTaxi coraz prężniej się rozwija, nie tylko pod względem liczby realizowanych kursów, ale również technologii, która pozwala budować nam przewagę konkurencyjną na rynku – powiedział Gaweł Boguta, nowy członek zarządu iTaxi, dyrektor IT.

W ostatnim czasie iTaxi dopracowywało algorytm dotyczący zleceń przydzielanych kierowcom. Obecnie firma skupia się na rozwoju aplikacji dla pasażerów.

– Usługi Mobility-as-a-Service (MaaS) jakich jesteśmy częścią, w dużej mierze opierają się na rozwoju technologicznym. To ogromne pole do wykorzystania nowoczesnych rozwiązań, począwszy od aplikacji mobilnych, a na autonomicznych samochodach kończąc. Cieszę się, że pracuję w środowisku, które obszar IT od początku wpisuje w strategię rozwoju firmy. Przed nami intensywne prace nad niezawodnością oraz skalowalnością naszych systemów, co przy rosnącej skali biznesu, będzie miało kluczowe znaczenie. Dziękuję Radzie Nadzorczej za zaufanie. Nowa rola to dla mnie powód do satysfakcji, ale i ogromne wyzwanie, które podejmuję z przyjemnością – dodaje Gaweł Boguta.