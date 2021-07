Jak działa księgowość online?

Z usługi księgowości internetowej korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Pod wieloma względami to wygodniejsze i bardziej opłacalne rozwiązanie niż współpraca z tradycyjnym, stacjonarnym biurem rachunkowym. Warto więc wiedzieć, jakie korzyści płyną z księgowości online.

Co to jest księgowość online?

Współcześnie coraz więcej spraw można załatwić za pośrednictwem Internetu. To bardzo wygodne nie tylko z perspektywy indywidualnych osób, lecz także zarządzających firmą. W ich przypadku istotną kwestią jest sprawowanie pieczy nad różnego typu rozliczeniami. Z pomocą przychodzi wówczas księgowość online. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z takiej usługi, sami zajmują się prowadzeniem dokumentacji firmy, ale w razie potrzeby mogą liczyć na pomoc i wsparcie wykwalifikowanego księgowego.

Co ważne, program do księgowości internetowej jest prosty w obsłudze. Daje przy tym dostęp do wielu przydatnych funkcji. Wśród nich można znaleźć m.in.:

wystawianie dokumentów, przede wszystkim faktur i rachunków;

rejestracja kosztów oraz przychodów;

wygodne obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych (w tym podatku dochodowego czy VAT);

automatyczna generacja i wysyłanie e-deklaracji;

księgowanie różnych dokumentów;

utworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, a następnie wysłanie go do Urzędu Skarbowego;

prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów;

opłacanie składek ZUS i podatków.

Konkretny zakres funkcji zależy od tego, co proponuje dana firma. Wiele z nich oferuje np. narzędzia służące do przeprowadzania zaawansowanych analiz lub integrację ze sklepami internetowymi.

Czy księgowość internetowa to bezpieczne rozwiązanie?

Księgowość online jest nie tylko wygodna, lecz także bezpieczna. Programy do prowadzenia rozliczeń mają odpowiednie zabezpieczenia, które chronią poufne dane przed wyciekiem czy odczytaniem przez niepowołane osoby. Można więc korzystać z nich bez obaw. Ponadto w ramach tego rozwiązania, administracja serwisu dba o bieżącą archiwizację ważnej dokumentacji. Dzięki temu łatwo odzyskać potrzebne dane w przypadku ich zniszczenia lub utraty z powodu awarii.

Jakie zalety ma prowadzenie księgowości online?

Księgowość internetowa jest przede wszystkim o wiele tańszym rozwiązaniem niż korzystanie z usług tradycyjnego, stacjonarnego biura księgowego. Pozwala więc firmie na pewne oszczędności. Ponadto jest po prostu bardzo wygodna. Wszystkie operacje, takie jak wystawianie faktur i rachunków, można wykonać w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy dostęp do odpowiedniego sprzętu. Warto przy tym pamiętać, że korzysta się z tego nie tylko na komputerze, lecz także na tablecie lub telefonie – wszystko dzięki temu, że wiele przedsiębiorstw udostępniających usługę księgowości online oferuje dostęp do aplikacji mobilnej.

Co istotne, cała księgowość online jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze. Większość rzeczy przedsiębiorca może wykonać samodzielnie, ponieważ specjalny program automatycznie generuje różnego typu dokumenty, co zmniejsza ryzyko popełnienia pomyłki. Oprócz tego jest na bieżąco aktualizowany, żeby zawsze był zgodny z obowiązującymi przepisami. Zapewnia to duży komfort i ułatwia prowadzenie firmy.