Jak inflacja zmieniła rynek samochodów używanych

Wysoka inflacja kreuje rynek aut używanych. 2023 r. zaczynał się z ofertą powyżej 200 tys. samochodów osobowych, a w czerwcu rynek skurczył się do 160 tys. aut. Malejąca podaż jest związana ze słabnącymi dochodami gospodarstw domowych.

Mimo niewielkiego wzrostu cen aut na rynku wtórnym w czerwcu 2023 r., mediana ceny wciąż była na niższym poziomie niż na początku roku. W czerwcu mediana ceny wynosiła 30 tys. zł i była niższa o 1 501 zł niż w lutym br. To jednak jeszcze nie jest trend.

Według raportu Barometr AAA AUTO w czerwcu 2023 r. w Polsce oferowano do sprzedaży na wtórnym rynku 194 410 aut z drugiej ręki, tj. o 12 938 samochodów mniej niż w maju br., ale były one młodsze i miały mniejszy przebieg. Mediana ceny samochodu używanego w czerwcu 2023 r. to 29 999 zł, mediana przebiegu – 180 000 km, a mediana rocznika – 12 lat. Malejąca mediana wieku i przebiegu aut, to pozytywna zmiana na wtórnym rynku, gdyby taki trend się utrzymał w dłuższej perspektywie, odmłodzi park samochodowy, jednak istotny jest wpływ bardzo wysokiej inflacji (11,5% za czerwiec r/r).

– Inflacja kreuje nam rynek, klienci mniej chętnie sprzedają swoje auta, ponieważ nie stać ich na nowe samochody, których średnia cena przekroczyła już 160 tys. zł – mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Molasy, Business Country Manager PL w AUTOCENTRUM AAA AUTO sp. z.o.o.

Niestety, w związku z wciąż wysoką inflacją i ubożeniem społeczeństw nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowej, wzrasta zagrożenie napływu relatywnie tanich, ale coraz starszych aut z zagranicy, z dużym przebiegiem i wątpliwą historią.

Rok 2023 zaczynał się na polskim rynku z ofertą powyżej 200 tys., a w czerwcu rynek skurczył się do 160 tys. aut. Gdy spada podaż, to rosną ceny.

– Spadająca mediana wieku samochodów używanych determinuje to, że ceny będą rosły, ponieważ na rynku wtórnym będą nowsze samochody, które są droższe – komentuje Paweł Molasy z AUTOCENTRUM AAA AUTO sp. z.o.o. – Natomiast na trendy trzeba patrzeć w okresie rocznym, bo rynek bardzo szybko się zmienia.

Dla interesujących się statystykami, według Barometru AAA AUTO z grudnia 2016 r. średnia cena wynosiła 22,5 tys. zł, średni przebieg 176 tys. km, a przeciętny rocznik prawie 11 lat. W perspektywie siedmiu lat ceny wzrosły o ok. 50%.

– Mniej samochodów niż przed kilku laty na polski rynek wtórny trafia z Zachodu, a to były trochę starsze i tańsze auta – wyjaśnia ekspert.

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż na rynku wtórnym w czerwcu 2023 r. był Opel Astra – 5 655 ofert samochodów, na drugim miejscu znalazło się Audi A4 – 4 324 oferty, a na trzecim Volkswagen Golf – 4 139 ofert. Największa liczba ofert prezentowała samochody z silnikami diesla – 91 843 auta, a na drugim miejscu z silnikami benzynowymi – 85 084 auta.

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w czerwcu 2023 roku pojawiło się w województwie mazowieckim – 37 416 ofert, a najmniej w województwie opolskim – 3 120 ofert. Najdroższe samochody oferowano w województwie mazowieckim (mediana ceny: 38 000 zł), a najtańsze w województwie kujawsko-pomorskim (23 900 zł).