Jak korzystać z VPN na Google Chromecast?

Wirtualna sieć prywatna, czyli VPN niesie ze sobą szereg korzyści. Mowa m.in. o zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa w sieci oraz anonimowości. Taka forma połączenia z cyfrowym światem umożliwia zamaskowanie naszego adresu IP i szyfrowanie przesyłanych danych, przez co są one znacznie trudniejsze do przechwycenia przez hakera. Z dobrodziejstw VPN mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i duże oraz małe firmy. To jednak nie wszystko, bo VPN pozwala też odblokować treści objęte cenzurą m.in. na Chromaście. Jak z niego korzystać?

VPN na Google Chromecast — inny wymiar komfortu

VPN na Google Chromecast pozwala przesyłać treści internetowe na telewizor, które nie są jednak z różnych przyczyn dostępne w Twojej lokalizacji. VPN maskuje wówczas adres IP użytkownika i odblokowuje strony objęte ograniczeniami. Mowa także o platformach streamingowych, takich jak HBO Max, Netflix czy Disney+.

Niestety, żeby korzystać z VPN na Google Chromecast niezbędne będzie skonfigurowanie swojego urządzenia. Na początku trzeba zainstalować wybraną usługę VPN tj. VPN for Chrome i stworzyć formę wirtualnego routera na swoim PC. Następnie łączymy się z serwerem VPN w kraju, który nas interesuje. W przypadku Disneya czy Netflixa może być to jeden z amerykańskich serwerów. Później łączymy nasze urządzenie z Chromecastem i routerem, co sprawia, że zyskujemy dostęp do treści nieosiągalnych normalnie w naszej lokalizacji.

Chromecast z Google TV — jedna z wielu opcji

Jedną z wielu opcji jest tutaj zainstalowanie VPN-a na Chromecast będącym aplikacją ze sklepu Google Play. Wystarczy wówczas kliknąć na nią w sklepie, wybrać opcję “zainstaluj”, a następnie ją otworzyć. W zależności od VPN-a, którym dysponujemy, proces konfiguracji może się trochę od siebie różnić, ale założenia są dokładnie takie same.

Po instalacji potwierdzamy żądanie połączenia. Nasz telewizor powinien wówczas poinformować, że VPN został już działa sprawnie. I tak naprawdę to wszystko — od tej pory możesz już cieszyć się wszystkimi zablokowanymi wcześniej treściami zarówno w formie ulubionych filmów, jak i seriali.

Kopia ekranu — inna propozycja

Kolejną możliwością jest wykonanie tzw. lustrzanej kopii ekranu do Chromecasta. Wystarczy wówczas dostęp do przeglądarki Google Chrome. Jak to wygląda w praktyce? Cóż, włączamy komputer, łączymy go z VPN i za pomocą przeglądarki łączymy się z Chromecastem. Jest to zdecydowanie najskuteczniejszy i najprostszy sposób korzystania z VPN.

Co ciekawe, metody tej nie wykorzystamy z poziomu smartfona. Niezbędny będzie więc komputer lub laptop z systemem Windows, macOS lub Linux. Na początku odłączamy VPN od PC, następnie wchodzimy w Google Chrome i klikamy przycisk menu. Tam wybieramy opcję „przesyłaj” i ustawiamy Chromecast jako miejsce docelowe. Dopiero wtedy włączamy VPN i możemy cieszyć się treściami niedostępnymi w naszym kraju. Warto jednak zaznaczyć, że zastosowanie tej metody ma kilka wad — jedną z nich jest znacznie gorsza jakość obrazu, bo Chrome kompresuje wideo podczas jego przesyłania TV.

Istnieje również możliwość skonfigurowania routera za pośrednictwem komputera. Zasada jest ta sama, ale uzyskana jakość może być nieco lepsza. Niestety, w przypadku darmowych VPN-ów zastosowanie takich opcji nie będzie miało sensu — mają one zbyt słabą przepustowość serwerów, przez co nie poradzą sobie z przesyłaniem tak dużej liczby danych. Na szczęście renomowane VPN-y odpalimy poprzez Google TV, co pozwoli korzystać z Chromecasta bez żadnych przeszkód.