W ostatnich latach zwyczaje płatnicze Polaków uległy sporej zmianie. Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym punkt handlowy czy usługowy, z pewnością sam to zauważyłeś. Coraz mniej osób wybiera gotówkę, popularność z kolei zyskują transakcje bezgotówkowe. W czasach coraz większej konkurencji na rynku warto wyposażyć się w terminal płatniczy, by sprostać oczekiwaniom klientom i ułatwić im zakupy w Twoim punkcie.

Płatności zbliżeniowe na topie – badanie „Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji w Polsce”

Badanie przeprowadzone na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa wykazały, że trend zapoczątkowany w 2020 roku na skutek pandemii stale rośnie. Chodzi o płatności bezgotówkowe: w 2021 roku ich udział w liczbie transakcji realizowanych w punktach handlowych i usługowych wyniósł aż 57%*.

Co ciekawe, wybieranie bezgotówkowych form płatności jest bardzo demokratyczne. Dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet (odpowiednio 59% i 54%), młodych (89% osób między 18 a 24 r.ż.) i seniorów*. Ci ostatni, chociaż są stosunkowo najmniej „ubankowioną” grupą społeczną, coraz chętniej sięgają po nowe sposoby regulowania zobowiązań, doceniają ich wygodę i przejrzystość.

Płatności zbliżeniowe – dlaczego są tak popularne?

Większość transakcji bezgotówkowych dokonuje się za pośrednictwem kart płatniczych. Zmienia się jednak forma – coraz popularniejsze stają się płatności zbliżeniowe. W tym przypadku wystarczy zbliżyć kartę do terminala na odległość kilku centymetrów, by transakcja została zrealizowana. To bardzo wygodne, dlatego nie powinniśmy się dziwić, że udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wynosi aż 88,3%**.

Formy płatności zbliżeniowych – nie tylko karta płatnicza

Technologia NFC, za pomocą której możliwe jest płacenie bezstykowe, wykorzystywana jest także w smartfonach, smartwatchach czy różnego rodzaju opaskach płatniczych. Ich popularność także stale rośnie – w 2021 roku korzystało z nich 22% Polaków*. Takie rozwiązanie ma dla konsumentów dużo korzyści – nie wymaga noszenia ze sobą klasycznej karty, umożliwia zrobienie spontanicznych zakupów w trakcie spaceru z psem czy gdy zapomni się torebki. W przypadku płacenia smartwatchem lub opaską płatniczą wystarczy jeden gest nadgarstkiem, a płatności telefonem – przyłożenie go do czytnika terminala.

Obsługuj płatności bezgotówkowe z terminalem płatniczym

Obsługa różnych form płatności bezgotówkowych jest bardzo prosta. Jedyne, czego potrzebujesz, to odpowiedniego terminala płatniczego lub oprogramowania, które zmieni Twój smartfon z systemem Android w terminal płatniczy. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, a koszt – niewielki. Jeśli prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo, możesz skorzystać z Programu Polska Bezgotówkowa i w jego ramach otrzymać terminal płatniczy na 5 miesięcy zupełnie za darmo – bez opłat za dzierżawę czy obsługę transakcji.

