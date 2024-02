Jak przekształć obsługę klienta dzięki inteligentnemu przetwarzaniu zapytań?

Dział obsługi klienta to jeden z kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Od jakości komunikacji i wydajności specjalistów z call center zależą zadowolenie klientów oraz ich lojalność. Bardzo ważne jest sprawne odpowiadanie na zapytania i rozwiązywanie doraźnych problemów. Nieocenionym wsparciem w tym obszarze okazują się voiceboty. Sprawdź, jak wykorzystać inteligentne przetwarzanie zapytań do poprawienia jakości obsługi klientów.

Voiceboty i inteligentne przetwarzanie zapytań

Nowoczesna technologia od lat wspiera funkcjonowanie przedsiębiorców na całym świecie. Z roku na rok potencjał w tym sektorze wzrasta. Świetnym tego przykładem są boty głosowe, które z powodzeniem sprawdzają się w działach obsługi klienta. Dzięki nim można m.in. zautomatyzować odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Działanie tego narzędzia opiera się na AI i inteligentnym przetwarzaniu zapytań. Odpowiednio skonfigurowany i wdrożony wirtualny asystent głosowy pozwala na wygenerowanie realnych oszczędności finansowych, czasowych oraz na zwiększenie zadowolenia klientów. Sprawdź, w jakich obszarach działów call center przydaje się inteligentne przetwarzanie zapytań.

Jak działa inteligentne przetwarzanie zapytań?

Wirtualna centrala telefoniczna działa w oparciu o posiadane dane. Oznacza to, że w trakcie wdrożenia w narzędziu wgrywa się podstawowy zakres informacji, który umożliwi prowadzenie rozmów przychodzących oraz wychodzących. W trakcie użytkowania voicebot pozyskuje kolejne dane i wciąż się uczy. Dzięki temu poszerzają się jego możliwości interpretacyjne. Nad wszystkim czuwa operator, którego zadaniem jest weryfikacja gromadzonych danych oraz układanie kolejnych ścieżek komunikacji.

Podstawą funkcjonowania voicebota w dziale obsługi klienta jest inteligentne przetwarzanie zapytań. Narzędzie jest w stanie rozpoznać intencje klienta, a następnie prowadzi rozmowę w ten sposób, aby odpowiedzieć na jego pytanie lub rozwiązać dany problem. Gdy możliwości bota głosowego okazują się niewystarczające, to dopiero wtedy przekazuje on rozmowę do specjalisty.

Funkcjonowanie asystenta głosowego opiera się na kilku warstwach, które odpowiadają za różne obszary komunikacji i tak:

pierwsza warstwa to interfejs, który rozpoznaje mowę, konwertuje tekst na głos, a następnie generuje komunikaty głosowe za pomocą silnika mowy naturalnej;

druga warstwa odpowiada za rozumienie słów wypowiadanych przez rozmówcę;

trzecia warstwa to baza wiedzy;

czwarta warstwa to ułożona ścieżka decyzyjna voicebota, dzięki której kieruje on rozmowę w pożądanym kierunku;

piąta i ostatnia warstwa pozwala na integrację wielu systemów (np.: telefonów, aplikacji) w jedno połączone ze sobą rozwiązanie.

Jakie korzyści daje wdrożenie voicebota w dziale obsługi klienta?

Korzyści związane ze wdrożeniem asystenta głosowego w dziale obsługi klienta są nie do przecenienia. Dzięki temu narzędziu można przekształcić cały dział oraz zoptymalizować jego pracę. Zastosowanie voicebota gwarantuje:

ustandardyzowanie i utrzymanie wysokiej jakości komunikacji;

zautomatyzowanie rutynowych zadań działu obsługi klienta;

personalizację komunikacji w oparciu o posiadane informacje;

dostępność infolinii przez 24/7;

szybszy czas reakcji na zapytania klientów;

oszczędność czasu i pieniędzy;

swobodę skalowania systemu.

To wszystko przekłada się nie tylko na zwiększenie rentowności prowadzonego przedsiębiorstwa, ale również na poprawę zadowolenia klientów. Ci ostatni szybciej uzyskują odpowiedź na swoje zapytania. Wpływa to na lepszy wizerunek firmy oraz pomaga w utrzymaniu klientów na dłużej. To kluczowe korzyści związane z automatyzacją działu obsługi klienta z wykorzystaniem inteligentnego przetwarzania zapytań w ramach voicebota.

Skorzystaj z usług EasyCall

Chcesz rozwinąć swoją firmę i wprowadzić w niej wirtualnego asystenta głosowego? Specjalistami w tym zakresie są przedstawiciele firmy EasyCall. Od lat wspiera ona przedsiębiorców w cyfryzacji i wdrażaniu innowacyjnych narzędzi technologicznych.