Columbus kontynuuje ekspansję w Czechach – nawiązuje współpracę z ČEZ

Columbus odnosi kolejne sukcesy w Czechach. Po udanym przetargu na dostawę instalacji fotowoltaicznych dla miasta Brna, firma kieruje swoje kroki ku nowym możliwościom, nawiązując współpracę z jednym z najważniejszych graczy na europejskim rynku energetycznym – ČEZ.

Niedawno spółka Columbus Energy odnotowała istotny sukces, wygrywając przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków należących do miasta Brna. Firma znalazła się w gronie trzech wybranych podmiotów spośród wielu uczestników, którzy zgłosili się do ogłoszonego przez władze miasta przetargu. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 2,2 mld czeskich koron, co równa się niemal 390 mln złotych.

Teraz Columbus świętuje kolejne osiągnięcie na rynku czeskim. Firma została zakwalifikowana jako jeden z dostawców farm fotowoltaicznych na terenie Republiki Czeskiej dla ČEZ a.s. z siedzibą w Pradze.

– Dzięki temu osiągnięciu, Columbus będzie miał możliwość uczestniczenia w przetargach w wąskiej grupie dostawców, oferując kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, dostarczenie materiałów, budowę oraz elektryfikację farm fotowoltaicznych – komentuje Michał Gondek, Wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A.

W ramach tej współpracy, Columbus Energy wszedł w konsorcjum ze sprawdzoną na czeskim rynku firmą – Energon Energy Solutions s.r.o., co pozwoli na synergiczne wykorzystanie kompetencji i zasobów obu partnerów w celu dostarczenia najwyższej jakości usług. Energon Energy Solutions jest częścią Energon Holding, który od ponad 20 lat specjalizuje się w energetyce, zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Spółki Energon Holding z sukcesem realizowały projekty nie tylko w Republice Czeskiej, ale również w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Słowacji i innych krajach.

– Ten kontrakt nie tylko potwierdza renomę Columbus Energy w branży fotowoltaicznej, ale także umacnia jej pozycję na rynku europejskim jako zaufanego dostawcy rozwiązań energetycznych – dodaje Michał Gondek.

ČEZ, jako jedna z czołowych firm w Republice Czeskiej i wiodąca grupa energetyczna w Europie Środkowej i Zachodniej, jest kluczowym partnerem dla Columbus Energy. Podstawą produkcji energii elektrycznej w Grupie ČEZ są bezemisyjne źródła – energetyka jądrowa i odnawialne źródła energii.