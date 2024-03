Saule chce rozpocząć wielkoskalową produkcję perowskitów

Grupa Saule dąży do przyspieszenia komercjalizacji i przeskalowania technologii produkcji ogniw perowskitowych. W tym celu poszukuje technologicznego inwestora z branży produkcyjnej lub odnawialnych źródeł energii.

W celu przyspieszenia procesu komercjalizacji technologii perowskitowej, spółki z Grupy Saule Technologies porozumiały się z DC24 ASI, Columbus Energy, Arturem Kupczunasem, Olgą Malinkiewicz, Knowledge is Knowledge sp. o.o. sp.k., Dariuszem Chrząstowskim, H.I.S. CO., LTD. (Japonia) oraz Piotrem Krychem, aby rozpocząć przygotowania do procesu pozyskania strategicznego inwestora.

– Analizując różne kierunki działalności Saule S.A., rozwijającej technologię ogniw perowskitowych, zdecydowaliśmy się znaleźć strategicznego partnera, który umożliwi nam zbudowanie w pełni zautomatyzowanej, wielkoskalowej technologii produkcji perowskitów. Aby to zrobić we własnym zakresie, musielibyśmy poświęcić kilka lat. Nasza technologia jest poparta najważniejszymi europejskimi certyfikatami jakości i gotowa do pełnej komercjalizacji. Dlatego podstanowiliśmy poszukać inwestora z branży technologii produkcji, który dostarczy potrzebne know-how oraz finansowanie, i stanie się głównym producentem perowskitów. Tego typu transakcja może się zakończyć wylicencjonowaniem technologii, wejściem inwestora do Spółki lub sprzedażą akcji Saule S.A. Bez względu na ostateczny rezultat transakcji, zależy nam na tym, aby technologia ogniw perowskitowych miała szansę zdobyć świat i uznanie – komentuje Olga Malinkiwicz, SEO Saule Technologies S.A.

Jak podkreśla Olga Malinkiewicz, certyfikowane sprawności konwersji energii dla jednozłączowych ogniw perowskitowych przekroczyły już 26%, a dla urządzeń tandemowych 33%. Według szacunków, do 2030 r. technologia perowskitowa osiągnie 30% pokrycia rynku fotowoltaicznego. Z kolei ostatni raport Markets and Markets „Rynek perowskitowych ogniw słonecznych 2024-28” wskazuje, że według prognoz wielkość światowego rynku fotowoltaiki perowskitowej wzrośnie z 250 mln euro w 2024 r. do ponad 2,2 mld euro w 2028 r., co stanowi roczną stopę wzrostu na poziomie ok. 70%.

– Jako udziałowiec Saule Technologies uważam, że technologia ogniw perowskitowych będzie odgrywała bardzo istotną rolę na rynku odnawialnych źródeł energii. Dlatego też w gronie osób najbardziej zaangażowanych w jej rozwój podjęliśmy decyzję, aby znaleźć inwestora, który pomoże w szybkiej komercjalizacji technologii na rynku. W tego typu transakcji należy brać pod uwagę interesy wszystkich akcjonariuszy. A ponieważ największe doświadczenie w tym względzie posiada DC24 ASI, dlatego to właśnie jemu przekazaliśmy pełnomocnictwo do podjęcia kluczowych decyzji w tej sprawie – twierdzi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A. i Członek Rady Nadzorczej Saule Technologies S.A.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, na czas trwania procesu transakcyjnego, DC24 ASI wyraził zamiar zapewnienia finansowania w Grupie Kapitałowej Saule Technologies. Z kolei do 19 kwietnia br. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Saule Technologies, podczas którego zostaną dokonane czynności umożliwiające realizację porozumienia.