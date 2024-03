People In Production – wyzwania Managerów Produkcji | 8-9 maja 2024, Warszawa

Budowanie i utrzymywanie motywacji pracowników, zarządzanie różnorodnymi zespołami produkcyjnymi czy zaspokajanie indywidualnych wymagań wobec wynagrodzeń przy jednoczesnym zadaniu utrzymania ciągłości na produkcji – to tylko część wyzwań, z jakimi mierzy się sektor produkcyjny, w którym sercem każdej fabryki są właśnie ludzie. Podczas Forum PEOPLE IN PRODUCTION (8-9 maja 2024 r. w Warszawie) dyrektorzy i managerowie produkcji czołowych firm produkcyjnych w Polsce podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie skutecznego zarządzania swoimi zespołami.

— Skuteczne zarządzanie w sektorze produkcyjnym dotyczy nie tylko optymalizacji samych procesów produkcyjnych, ale również pełnego wykorzystania potencjału zatrudnionego personelu. Jednym z wyzwań jest pozyskanie wyspecjalizowanych pracowników z wkraczającego na rynek pracy pokolenia Z. Nie mniej trudne jest utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków rozwojowych oraz finansowych doświadczonym specjalistom z branży. Kluczowe stają się umiejętności osób zarządzających pracownikami. Na znaczeniu zyskują te, które pomogą zbudować odpowiednią atmosferę w zespołach tak by pracownik chętnie przychodził do pracy na produkcji — podkreśla Anna Kępka, Project Manager brave conferences.

Podczas forum poszukamy odpowiedzi na pytania:

Jak pozyskać pracowników z trudnego rynku pracy i szybko ich wdrożyć ale jednocześnie nie zniechęcić do pracy na produkcji?

Jak włączać pracowników w proces doskonalenia procesu produkcyjnego i budować ich zaangażowanie?

Jak sprawnie budować zgrany różnorodny zespół na produkcji?

Jak wykorzystać potencjał młodych ludzi?

To, co wyróżnia forum People In Production, to formuła praktycy dla praktyków, a prelegentami będą przedstawiciele m.in.: ABB, BAT, BIOMED, ELECTROLUX, EUROWAFEL, GEBERIT PRODUKCJA, GUDRUN GROUP, HAGER GROUP, JACOBS DOUWE EGBERTS PL, ORIFARM, 3M HEALTHCARE POLAND MANUFACTURING, MAHLE BEHR OSTRÓW WIELKOPOLSKI, MICHELIN, ROLAND INTERNATIONAL, TORF CORPORATION, ZF GROUP, WIĘCEK BOGDAN BUDOMAT, NOWY STYL.

