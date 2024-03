W 2023 roku SEAT S.A. dostarczył łącznie 519176 samochodów, co stanowi wzrost o 35,3% r/r

Zysk operacyjny SEAT S.A. w 2023 roku wyniósł rekordowe 625 mln euro, przy obrotach na poziomie 14,3 mld euro i zwrocie ze sprzedaży osiągającym 4,4%.

SEAT planuje wprowadzenie poliftingowych modeli Ibiza i Arona oraz odświeżonych wersji Leona i Ateki.

W 2024 r na rynek zostaną wprowadzone modele CUPRA Tavascan i Terramar. To największa jak dotąd ofensywa produktowa marki.

CUPRA zapowiada też kontynuację globalnej ekspansji: do 2030 roku marka pojawi się na rynku amerykańskim.

SEAT S.A. przedstawił na corocznej ogólnoświatowej konferencji prasowej swoje wyniki za 2023 r. oraz strategię na nadchodzące lata. W ubiegłym roku grupa SEAT S.A. osiągnęła rekordowy zysk operacyjny w wysokości 625 mln euro – to wzrost względem 2022 roku o 592 mln euro (33 mln euro w 2022 r.). Wynik ten oznacza poprawę rentowności sprzedaży przedsiębiorstwa o 4,1 punktu procentowego (z 0,3% do 4,4%). Roczne obroty osiągnęły historyczny poziom 14,333 mld euro – to wzrost o 31% w porównaniu do 2022 r. (10,941 mld euro). Wyniki te potwierdzają mocną pozycję firmy w branży.

– W zeszłym roku firma SEAT S.A. odnotowała najlepsze wyniki finansowe w swojej 73-letniej historii. Mamy plan, aby nadal sukcesywnie zwiększać nasze dochody – przyznaje Wayne Griffiths, dyrektor generalny marek SEAT i CUPRA.

Rok 2023 to potwierdzenie siły SEAT S.A.

Po ostatnich latach pełnych trudności i wyzwań, w tym m.in. rosnących kosztów surowców, inflacji i skutków wojny, stabilizacja łańcucha dostaw w zeszłym roku doprowadziła do wzrostu produkcji i dostaw. Pozwoliło to firmie SEAT S.A. dostarczyć łącznie 519 176 samochodów, co stanowi wzrost o 35,3% w porównaniu z rokiem poprzednim (2022 r.: 385 592 pojazdów). CUPRA po raz kolejny osiągnęła rekord dostaw – dostarczono 230 739 pojazdów, co stanowi wzrost o 50,9% w porównaniu z rokiem poprzednim (2022 r.: 152 896). Marka SEAT dostarczyła 288 437 pojazdów, czym powróciła do dwucyfrowych wyników wzrostu (2022: 232 696 aut, wzrost o 24,0%).

– W 2023 r. osiągnęliśmy rekordy wszech czasów w zakresie obrotów, zysku operacyjnego i rachunku przepływów pieniężnych. Doskonale odzwierciedla to pozytywny wpływ wzrostu wolumenu marki CUPRA i odbudowy wolumenu marki SEAT, a także istotę postępów, jakie poczyniliśmy w ramach naszego Programu Poprawy Wydajności – stwierdził David Powels, wiceprezes ds. finansów i IT w SEAT S.A.

Inwestycje w markę SEAT

Marka SEAT będzie odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu rentowności firmy SEAT S.A. W planach SEAT-a jest wprowadzenie samochodów hybrydowych typu plug-in i o niskim zużyciu paliwa w całej marce SEAT do zakończenia produkcji aut spalinowych. Modele Arona i Ibiza zostaną poddane liftingowi w 2025 roku, a w nadchodzących miesiącach marka wprowadzi na rynek nową wersję SEAT-a Leona. Odświeżeniu zostanie poddany również model Ateca.

– Chcemy przywrócić blask marce SEAT. W planach mamy utrzymanie dwucyfrowego wzrostu z ubiegłego roku dzięki wprowadzeniu nowych inwestycji i odświeżeniu gamy modelowej. Weryfikujemy również możliwości marki w związku z nadchodzącą erą elektryfikacji. Zapewniam, że najlepsze jeszcze przed nami – przyznaje Wayne Griffiths.

Nowy rozdział marki CUPRA

Rok 2024 to początek największej jak dotąd ofensywy produktowej marki. W tym roku na rynku pojawi się CUPRA Tavascan, drugi w pełni elektryczny model marki oraz CUPRA Terramar, hybrydowy SUV barcelońskiego producenta. CUPRA ogłosiła również nowe wersje swoich flagowych modeli Leon i Formentor, które zostaną zaprezentowane w nadchodzących tygodniach.

CUPRA potwierdziła również kolejny ważny krok w swojej globalnej ekspansji – wprowadzenie marki na rynek amerykański do 2030 r. W tym roku producent planuje także otwarcie kolejnych punktów CUPRA City Garage w Stambule, Wiedniu i Manchesterze.

– Pod koniec obecnej dekady wejdziemy z marką CUPRA na rynek amerykański, gdzie w pierwszej kolejności wprowadzimy Formentora w wersji BEV i większego elektrycznego SUV-a. Produkcja samochodów będzie odbywać się w fabrykach Grupy Volkswagen zlokalizowanych w regionie Ameryki Północnej, w tym w Meksyku. Wprowadzenie naszej marki do Stanów Zjednoczonych odbędzie się poprzez nowy model dystrybucji – zapowiada Wayne Griffiths.

Działania zakładu w Martorell w kierunku elektryfikacji

Firma SEAT S.A. w ramach projektu Future: Fast Forward realizuje działania mające na celu przekształcenia Hiszpanii w europejskie centrum mobilności elektrycznej. Strategia obejmuje powstanie zakładu montażu systemów akumulatorowych w Martorell oraz transformację linii produkcyjnej w zakładach we wrześniu, przed startem produkcji modeli CUPRA Raval i Volkswagen ID.2aII.

Powrót marki SEAT do dwucyfrowych wyników wzrostu, nadchodzące premiery odświeżonych modeli CUPRA Leon i Formentor oraz zupełnie nowych modeli CUPRA Tavascan i Terramar, zapowiadają kolejny przełomowy rok w historii firmy.