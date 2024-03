Wraca największa w Polsce konferencja poświęcona otwartym technologiom – Open Source Day już 18 kwietnia w Warszawie!

Przyszłość rynku open source, konteneryzacja, data engineering i najnowsze trendy w bezpieczeństwie oprogramowania – to główne tematy 13. Edycji Open Source Day, która odbędzie się 18 kwietnia w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Linux Polska – lider otwartych technologii na polskim rynku. Rejestracja na wydarzenie jest już otwarta.

Tegoroczna edycja Open Source Day będzie się składała z 16 sesji technicznych przydzielonych do czterech głównych ścieżek tematycznych: kontenery i cloud native, DevOps/Security, Data Engineering oraz CI/CD. Eksperci będą rozmawiać o aktualnej sytuacji na rynku open source, przyszłości nowych technologii, dostępnych narzędziach oraz kierunkach rozwoju branży.

– Tworząc agendę konferencji, skupiliśmy się na praktycznych zagadnieniach i aktualnych potrzebach przedstawicieli rynku open source. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zdobyć wiedzę od twórców najnowszych rozwiązań i wybitnych specjalistów IT, których ogłosimy niebawem. Porozmawiamy zarówno o aktualnej sytuacji w branży otwartych technologii, jak i kierunkach jej rozwoju. Udział w konferencji to także okazja do networkingu, wymiany doświadczeń i integracji specjalistów open source z całej Polski – mówi Dariusz Świąder, CEO Linux Polska.

Open Source Day to największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona tematowi otwartych technologii. Ostatnia edycja wydarzenia odbyła się w 2019 roku. Wzięło w niej udział około 1000 uczestników, a drugie tyle śledziło transmisję online.

– Przez 5 lat od ostatniej konferencji rynek open source przeszedł prawdziwą rewolucję. Z jednej strony pandemia i wynikająca z niej recesja wpłynęły na duży skok popularności otwartych technologii. Z drugiej – w ostatnim czasie widoczny jest wzrost znaczenia sztucznej inteligencji nie tylko w rozwoju otwartego oprogramowania, lecz także zapewnienia organizacjom bezpieczeństwa IT. Udział w konferencji jest świetną okazją do zdobycia wiedzy zarówno o tych, jak i innych aspektach, które w najbliższym czasie będą kształtowały rynek open source – wyjaśnia Katarzyna Krystkiewicz, Operations Manager Linux Polska.

Mimo początkowych obaw otwarte oprogramowanie jest chętnie wykorzystywane przez organizacje na całym świecie. Raport „World of Open Source: Europe Spotlight 2023” wskazuje, że ponad 90% europejskich firm korzysta z niego w codziennej pracy. Według statystyk builtwith.com liderem pod tym względem są Stany Zjednoczone, a Polska znajduje się na 13 miejscu na świecie i 8 w Europie. Na wzrost zastosowania technologii open source wpływają nie tylko kwestie finansowe, lecz także coraz większe zaufanie do rozwiązań tworzonych przez kolektywy deweloperów z całego świata.

13. edycja Open Source Day odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku w hotelu Hilton Warsaw City w Warszawie (ul. Grzybowska 63). Szczegóły wydarzenia i link do zapisów są dostępne na oficjalnej stronie konferencji.