Polska i słoweńska branża cyfrowa wzmacnia współpracę

Związek Cyfrowa Polska i ICT Association of Slovenia podpisały w czwartek (21 marca br.) porozumienie o ścisłej współpracy sektora cyfrowego z Polski i Słowenii. Obie organizacje będą stanowiły platformę dla firm z obu krajów do dzielenia się wiedzą i praktykami w zakresie prowadzonych działalności cyfrowych, a także angażowały się we wspólne projekty.

Porozumienie podpisano oficjalnie w Planicy w Słowenii w obecności prezydentów obu krajów – Polski Andrzeja Dudy oraz Słowenii Natasy Pirc Musar. Wydarzenie odbyło się w ramach polsko-słoweńskiego forum cyfrowego poświęconego kwestiom cyberbezpieczeństwa oraz rozwoju sztucznej inteligencji. Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, SPRIT Slovenia, Polish-Slovenian Business Club Triglay Rysy oraz Związek Cyfrowa Polska i ICT Association of Slovenia.

Wsparcie dla biznesu w obszarze cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji

Z podpisanego porozumienia wynika, że obie organizacje będą wspólnie angażowały się w promowanie transformacji cyfrowej w obu krajach, a także działania podnoszące umiejętności cyfrowe obywateli tych państw. Związek Cyfrowa Polska i ICT Association of Slovenia będą też wspierały rozwój infrastruktury i usług cyfrowych. Jak podkreśla Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski, zawiązana współpraca ma również na celu wsparcie innowacji i konkurencyjności firm działających w sektorze cyfrowym w Polsce i Słowenii. – Szczególnym obszarem, w którym polskie i słoweńskie przedsiębiorstwa osiągają wymierne sukcesy jest cyberbezpieczeństwo. Chcemy umożliwić biznesowi wymianę doświadczeń i praktyk, by wzmocnić w ten sposób ich rozwój w tym zakresie. Wspólnie też chcemy łączyć przedsiębiorców z naszych krajów pracujących nad rozwiązaniami opartymi o sztuczną inteligencję, która zaczyna odgrywać we współczesnym świecie kluczową rolę – mówi Michał Kanownik.

– Umowa stanowi duży krok we wzmacnianiu partnerstwa cyfrowego między Słowenią a Polską. Dzięki współpracy nasze branże będą mogły wzajemnie wykorzystywać swoje atuty, dzielić się wiedzą i napędzać innowacje na większą skalę – podkreśla Igor Zorko, prezes ICT Association of Slovenia. – Jesteśmy szczególnie podekscytowani możliwościami współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Słowenia dysponuje dużą pulą talentów w tych dziedzinach, a łącząc siły z Polską, możemy skuteczniej rozwijać te kluczowe obszary w obu krajach. Jesteśmy przekonani, że to zawiązane partnerstwo przyniesie nowe możliwości dla branży cyfrowej w Słowenii, jak i Polsce – dodaje.

Związku Cyfrowa Polska i ICT Association of Slovenia są częścią CEE Digital Coalition, koalicji branży cyfrowej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Digital Europe, europejskiej organizacji zrzeszającej organizacje branży cyfrowej z terenu całej Europy.