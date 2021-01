Jak sprzedawać w systemie ratalnym? Mikroporady

Skala digitalizacji napędzana przeniesieniem usług do sieci zachęca przedsiębiorców do wprowadzania nie tylko innowacyjnych usług ale też nowych modeli płatności. Coraz więcej mikro i małych firm decyduje się na systemy odroczonych płatności czy udostępnieniu zakupów na raty swoim klientom. Nowoczesne rozwiązania pozwalają sprzedawać na raty w prawie każdym kanale. Strony internetowe (wszystkie), sklepy stacjonarne, e- sklepy, portale społecznościowe – wszędzie jest możliwość wygenerowania płatności ratyw e-commerce. To przedsiębiorca decyduje jaką formę wybiera, kiedy i komu ją udostępnia.

Co na to prawo?

Sprzedaż w ramach płatności ratalnych jest rodzajem sprzedaży regulowanej a tym samym kodeks cywilny definiuje tą formę jako umowę nazwaną. Obecnie płatności ratalne są zjawiskiem powszechnym i popularnym również przy niższych kwotach zakupów jak np. elektroniczny, szkolenia, zabiegi medycyny estetycznej, usługi medyczne ale też drobniejsze usługi. Jest to o tyle wygodna dla nabywcy forma zakupu, że daje dostępność towaru jeszcze przed zapłatą całkowitej ceny.

A zatem, sprzedaż na raty, to sprzedaż dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa połączona z elementem kredytowania, polegającym na rozłożeniu dla danej sprzedaży zapłaty ceny kupna przez konsumenta na raty, a więc finansowania sprzedaży przez sprzedawcę. Powszechność zawierania umów sprzedaży na raty w praktyce obrotu będzie uzależniona od konkurencyjności warunków, na jakich jest ona zawierana.

Raty dla e-commerce

Poszerzenie oferty proponowanych usług o sprzedaż w systemie ratalnym z całą pewnością przyciąga nowych klientów. Twoja firma nie tylko staje się atrakcyjniejsza ale również konkurencyjna. Z ofert finansowania korzysta niemal 60 proc. Polaków. E-raty zaraz po karcie kredytowej są najczęściej wybieraną formą płatności. Według badań SMG/KRC do korzystania z ofert ratalnych zakupów przyznaje się aż 20 proc. Polaków. Nie od dziś wiadomo, że rozłożenie płatności na raty wpływa pozytywnie na apetyt zakupowy klientów.

Możliwości

Rynek oferuje sporo rozwiązań. Wiele z nich jest wielozadaniowych, a pierwszoplanowi gracze udostępniają już mutizadaniowe pakiety. Z czego możemy skorzystać? Raty dla e-commerce, raty w sklepie stacjonarnym, raty w mediach społecznościowych, raty dla www bez funkcji sklepu, generator linku ratalnego.

Jak to działa?

Raty dla e-commerce

Klient wybiera towar lub usługę na Twojej stronie internetowej. Następnie wybiera opcję płatności „kup na raty” i składa wniosek. Akceptuje warunki umowy a partner wypłaca pieniądze na konto sklepu. Realizujesz sprzedaż towaru lub wybraną przez klienta usługę.

Ile to kosztuje? – 0 zł. Nie są pobierane od Ciebie opłaty za aktywację usługi w sklepie, nie ma również prowizji transakcyjnych

Raty w sklepie stacjonarnym

Klient wybiera towar lub usługę, którą chce kupić na raty. Wprowadzasz wniosek ratalny na platformie. Klient akceptuje warunki umowy a pieniądze wypłacane są na konto Twojego sklepu. Sklep realizuje sprzedaż towaru lub wybraną przez klienta usługę.

Ile to kosztuje? – 0 zł. Nie są pobierane od Ciebie opłaty za aktywację usługi w sklepie, nie ma również prowizji transakcyjnych

Raty dla www bez funkcji sklepu

Dodajesz opis i zdjęcie towaru lub usługi na Twojej stronie. Klient wybiera opcję płatności „kup na raty” i składa wniosek. Klient akceptuje warunki umowy a pieniądze wypłacane są na konto sklepu. Sklep realizuje sprzedaż towaru lub wybraną przez klienta usługę.

Ile to kosztuje? – 0 zł. Nie są pobierane od Ciebie opłaty za aktywację usługi w sklepie, nie ma również prowizji transakcyjnych

Generator linku ratalnego – Raty w mediach społecznościowych

Dzięki linkowi Twój Klient nie będzie musiał rejestrować się na stronie sklepu ani udawać się na zakupy do sklepu stacjonarnego. Klient wyraził chęć zakupu na raty wybranego produktu lub usługi (np. w rozmowie telefonicznej, komunikatorze, wiadomości email czy sms, na facebooku). Generujesz na swoim panelu sprzedawcy link do płatności i wysyłasz klientowi. Kupujący składa wniosek a pieniądze wypłacane są na konto sklepu. Sklep realizuje sprzedaż towaru lub wybraną przez klienta usługę.

Ile to kosztuje? – 0 zł. Nie są pobierane od Ciebie opłaty za aktywację usługi w sklepie, nie ma również prowizji transakcyjnych

Prezentowane możliwości oparte są na rozwiązaniu LoanByLink – proste raty.

Czy warto?

Tak! Nie tylko możesz zyskać nowych klientów dzięki wzbogaconej ofercie ale również udostępnisz nowe rozwiązania dla lojalnych, stale powracających klientów.

Autor: Grzegorz Mizera, wiceprezes polskiego fintechu Provema